Митболы, или тефтели: как приготовить вкусное мясное блюдо

Тефтели, или мясные шарики, это вкусное блюдо на каждый день.

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Тефтели, или митболы, это, по сути круглые котлетки, которые готовятся в соусе и подаются с разными гарнирами. Например, в итальянской кухне такие тефтели готовят небольшими и подают с томатным соусом к спагетти. Рецептом тефтелей поделились на сайте Gutains.

Тефтели

Ингредиенты:

500 г мясного фарша (говядина, свинина, или их смесь);

одна средняя луковица;

1 яйцо;

3 столовые ложки сухих хлебных крошек или манки;

соль и перец по вкусу;

по желанию: зелень, специи, чеснок.

Очистите и мелко нарежьте лук. Подготовьте мясной фарш, при необходимости добавьте к нему зелень, специи или чеснок для насыщенного вкуса.

В глубокой миске смешайте мясной фарш с мелко нарезанным луком. Добавьте яйцо и сухие хлебные крошки или манку. Приправьте солью и перцем по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородной массы.

Смочите руки водой и начинайте формировать небольшие шарики, придавая каждому желаемую форму и размер. Оптимальный размер тефтелей зависит от вашего предпочтения, но обычно они имеют диаметр примерно 3-4 сантиметра.

Далее тефтели можно жарить на сковороде на разогретом растительном масле, а потом доводить до готовности под закрытой крышкой еще минут 15.

Или тефтели можно приготовить в духовке. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите тефтели на противень и запекайте тефтели в духовке примерно 20-25 минут до золотистой корочки и полной готовности.

Подавайте тефтели горячими, с любимыми гарнирами или соусами. Они прекрасно сочетаются с картофелем, рисом, пастой или овощными салатами. При желании украсьте тефтели свежей зеленью или ломтиками помидора для более эффектного вида.

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