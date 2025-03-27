Блюдо из 1930-х, ставшее классикой литовской кухни: как приготовить цеппелины

Классические литовские цеппелины — знаковое национальное блюдо, названное в честь дирижаблей Zeppelin.

Related video

Хотя цеппелины, пожалуй, являются самым узнаваемым блюдом литовской кухни, этнологи утверждают, что они появились сравнительно недавно и заняли прочное место в литовской кулинарии лишь после Второй мировой войны. В Литве даже есть День цеппелинов, который отмечают с 2014 года в феврале. Рецептом поделились на сайте LRT.

"Нам следовало бы называть их didžkukuliai (большие пельмени), потому что они действительно большие. Они напоминают дирижабль. Поэтому их назвали в честь изобретателя дирижабля, Цеппелина", — рассказывает этнограф Виталия Василяускайте.

По ее словам, блюдо, вероятно, пришло в Литву из Нижней Саксонии и Пруссии.

В Литве первые рецепты цеппелинов появились между войнами, в 1930-х годах, и стали популярными только после войны. В первой литовской кулинарной книге цеппелины даже не упоминаются.

Первые рецепты цеппелинов появились в 1930–1940-х годах. Тогда же начали издавать кулинарные книги. Однако популярность цеппелинов возросла после войны.

"Это дешевая, сытная еда, а в советское время столовые крупных заводов должны были кормить многих рабочих, поэтому это блюдо просто вошло в моду. Конечно, можно сказать, что этот рецепт цеппелинов у нас есть, наверное, уже сто лет", — говорит она.

Цеппелины

Ингредиенты:

20 сырых картофелин;

10 вареных картофелин;

1 яйцо;

1 ч. л. соли;

1 ч. л. черного перца;

500 г мясного фарша.

Сырой картофель натрите на мелкой терке, затем слейте жидкость. Вареный картофель разомните и и хорошо перемешайте сырой и вареный картофель.

Для начинки смешайте мясной фарш, яйцо, соль и перец.

Заблаговременно разогрейте большую кастрюлю с водой. Начните формировать цеппелины: возьмите горсть картофельной массы, слегка отбейте в ладонях, расплющите в лепешку толщиной 1–1,5 см.

Положите на лепешку ложку фарша. Заверните края теста, хорошо запечатайте их и слепите продолговатый "пирожок" в форме дирижабля. Раскладывайте цеппелины на присыпанную крахмалом поверхность.

Когда закипит вода, добавьте в нее соли и кладите цеппелины шумовкой в кастрюлю по одному, поддерживая сильный огонь. После 2–3 цеппелинов делайте паузу, чтобы вода снова закипела. Если вы положите сразу все, вода резко остынет. Варите цеппелины на среднем огне около 25–30 минут, периодически помешивая.

Пока цеппелины варятся, приготовьте соус. Нарежьте грудинку или бекон маленькими кубиками или тонкими ломтиками. Положите в разогретую сковороду. Жарьте на умеренном огне, помешивая.

Очистите и мелко нарежьте луковицу. Когда из грудинки выделится достаточное количество жира, добавьте в сковороду лук и жарьте его вместе со шкварками, помешивая, до золотистого цвета. В конце добавьте сметану и прогрейте соус еще минуту.

Готовые цеппелины выньте шумовкой на сервировочные тарелки, полейте сметанным соусом со шкварками и луком. Посыпьте тонко нарезанным зеленым луком и сразу подавайте.

Читайте также:

Ленивые пельмени: как приготовить вкусные штрули с фаршем

Как правильно варить пельмени: маленькие секреты больших любителей

Что нужно добавить в тесто, чтобы пельмени и вареники не разваривались