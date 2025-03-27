Страва з 1930-х, що стала класикою литовської кухні: як приготувати цепеліни

Класичні литовські цепеліни — знакова національна страва, названа на честь дирижаблів Zeppelin.

Related video

Хоча цепеліни, мабуть, є найбільш впізнаваною стравою литовської кухні, етнологи стверджують, що вони з'явилися порівняно нещодавно і посіли міцне місце в литовській кулінарії лише після Другої світової війни. У Литві навіть є День цепелінів, який відзначають з 2014 року в лютому. Рецептом поділилися на сайті LRT.

"Нам варто було б називати їх didžkukuliai (великі пельмені), тому що вони дійсно великі. Вони нагадують дирижабль. Тому їх назвали на честь винахідника дирижабля, Цеппеліна", — розповідає етнограф Віталія Васіляускайте.

За її словами, страва, ймовірно, прийшла до Литви з Нижньої Саксонії та Пруссії.

У Литві перші рецепти цепелінів з'явилися між війнами, у 1930-х роках, і стали популярними тільки після війни. У першій литовській кулінарній книзі цепеліни навіть не згадуються.

Перші рецепти цепелінів з'явилися в 1930-1940-х роках. Тоді ж почали видавати кулінарні книги. Однак популярність цепелінів зросла після війни.

"Це дешева, ситна їжа, а за радянських часів їдальні великих заводів мали годувати багатьох робітників, тож ця страва просто увійшла в моду. Звичайно, можна сказати, що цей рецепт цепелінів у нас є, напевно, вже сто років", — каже вона.

Цеппеліни

Інгредієнти:

20 сирих картоплин;

10 варених картоплин;

1 яйце;

1 ч. л. солі;

1 ч. л. чорного перцю;

500 г м'ясного фаршу.

Сиру картоплю натріть на дрібній тертці, потім злийте рідину. Варену картоплю розімніть і добре перемішайте сиру та варену картоплю.

Для начинки змішайте м'ясний фарш, яйце, сіль і перець.

Завчасно розігрійте велику каструлю з водою. Почніть формувати цепеліни: візьміть жменю картопляної маси, трохи відбийте в долонях, розплющіть у коржик завтовшки 1-1,5 см.

Покладіть на корж ложку фаршу. Загорніть краї тіста, добре запечатайте їх і зліпіть довгастий "пиріжок" у формі дирижабля. Розкладайте цепеліни на присипану крохмалем поверхню.

Коли закипить вода, додайте в неї солі та кладіть цепеліни шумівкою в каструлю по одному, підтримуючи сильний вогонь. Після 2-3 цепелінів робіть паузу, щоб вода знову закипіла. Якщо ви покладете відразу всі, вода різко охолоне. Варіть цепеліни на середньому вогні близько 25-30 хвилин, періодично помішуючи.

Поки цепеліни варяться, приготуйте соус. Наріжте грудинку або бекон маленькими кубиками чи тонкими скибочками. Покладіть у розігріту сковороду. Смажте на помірному вогні, помішуючи.

Очистіть і дрібно наріжте цибулину. Коли з грудинки виділиться достатня кількість жиру, додайте в сковорідку цибулю і смажте її разом зі шкварками, помішуючи, до золотистого кольору. Наприкінці додайте сметану і прогрійте соус ще хвилину.

Готові цепеліни вийміть шумівкою на сервірувальні тарілки, полийте сметанним соусом зі шкварками та цибулею. Посипте тонко нарізаною зеленою цибулею й одразу подавайте.

Читайте також:

Ліниві пельмені: як приготувати смачні штрулі з фаршем

Як правильно варити пельмені: маленькі секрети великих любителів

Що потрібно додати в тісто, щоб пельмені та вареники не розварювалися