Дешево и вкусно: рецепт картофельной колбасы

Картофельная колбаса – бюджетное блюдо, которое получается очень сытным, вкусным и ароматным. Его можно приготовить даже на праздничный стол, поскольку такая колбаса не уступает аппетитностью новомодным салатам и закускам.

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Проверенным рецептом поделилась кулинарный блогер Дария Дарико из Сум.

Картофельная колбаса

Ингредиенты:

натуральная колбасная оболочка (кишка) – 1-1,5 метра;

картофель – 1 кг;

сало – 100-150 гр;

соль – 1 ст. л;

специи (сухой чеснок 1 ч. л, специи для картофеля 1ч. л.).

Способ приготовления:

Картофель очистить, перекрутить на блендере или мясорубке (можно на мелкой терке, как для дерунов). Откинуть минут на 5 на мелкое сито, чтобы пошел избыток жидкости. Сало нарезать мелким кубиком и поджарить, чтобы получились шкварки, влить в измельченный картофель. Посолить, поперчить, добавить специи. Если масса редковатая, можно добавить ложку манки.

Очищенную кишку хорошо промыть. Установить на мясорубку насадку для колбас, смазать ее растительным маслом и аккуратно натянуть оболочку. Сверху заложить картофельный фарш, другой рукой поддерживать колбасу и аккуратно набивать кишку картошкой. Не нужно набивать ее туго, достаточно где-то 70%. Так она не потрескается при запекании.

Можно набивать колбаски без мясорубки, но все равно потребуется конус и длинная палочка соответствующего диаметра, чтобы набивать. В таком случае кишку надо порезать более коротко.

Края колбасы завязать обычным узлом.

Залить колбасу кипятком на 5 минут, слить воду, обсушить бумажным полотенцем. Уложить ее на противень, сделать по всей длине проколы иглой или зубочисткой. Поставить колбасу в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут, затем перевернуть и оставить еще на 30 минут.

Подавать в горячем виде, можно со сметаной.

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