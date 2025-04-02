Дешево і смачно: рецепт картопляної ковбаси

Картопляна ковбаса — бюджетна страва, яка виходить дуже ситною, смачною та ароматною. Її можна приготувати навіть на святковий стіл, оскільки така ковбаса не поступається апетитністю новомодним салатам і закускам.

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Перевіреним рецептом поділилася кулінарна блогерка Дарія Даріко із Сум.

Картопляна ковбаса

Інгредієнти:

натуральна ковбасна оболонка (кишка) – 1-1,5 метра;

картопля – 1 кг;

сало – 100-150 г;

сіль – 1 ст. л;

спеції (сухий часник – 1 ч. л., спеції для картоплі – 1 ч. л.).

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, перекрутити на блендері або м'ясорубці (можна на дрібній тертці, як для дерунів). Відкинути хвилин на 5 на дрібне сито, щоб пішов надлишок рідини. Сало нарізати дрібним кубиком і підсмажити, щоб вийшли шкварки, влити в подрібнену картоплю. Посолити, поперчити, додати спеції. Якщо маса рідкувата, можна додати ложку манки.

Очищену кишку добре промити. Встановити на м'ясорубку насадку для ковбас, змастити її олією та акуратно натягнути оболонку. Зверху закласти картопляний фарш, іншою рукою підтримувати ковбасу й акуратно набивати кишку картоплею. Не потрібно набивати її туго, достатньо десь 70%. Так вона не потріскається під час запікання.

Можна набивати ковбаски без м'ясорубки, але однаково знадобиться конус і довга паличка відповідного діаметру, щоб набивати. У такому разі кишку треба порізати більш коротко.

Краї ковбаси зав'язати звичайним вузлом.

Залити ковбасу окропом на 5 хвилин, злити воду, обсушити паперовим рушником. Укласти її на деко, зробити по всій довжині проколи голкою або зубочисткою. Поставити ковбасу в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин, потім перевернути і залишити ще на 30 хвилин.

Подавати в гарячому вигляді, можна зі сметаною.

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