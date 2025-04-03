Плов с тефтельками на сковороде: рецепт оригинального и вкусного блюда

Плов обычно готовят с кусочками мяса, но такой плов с тефтельками из фарша приготовить куда проще и быстрее.

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Фокус расскажет, как приготовить плов на сковороде с тефтельками.

Приготовить плов на сковороде можно на ужин в будни, так как рецепт блюда не потребует много времени. Конечно же, классический плов готовится с мясом, нарезанным кусочками, но так получится тоже очень вкусно.

Плов с тефтельками на сковороде

Ингредиенты:

рис длиннозерный — 400 г;

фарш мясной — 600 г;

морковь — 300 г;

лук репчатый — 200 г;

головка чеснока;

масло растительное — 3 ст.л.;

зира молотая — 0,5 ч.л.;

Паприка сушеная — 0,5 ч.л.;

молотый черный перец.

Если вы делаете фарш самостоятельно, то мякоть говядины и свинины нарежьте крупными кусочками и пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Посолите и поперчите фарш. Рис хорошо промойте холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Лук для плова очистите и нарежьте полукольцами. Морковь нарежьте соломкой.

В большой глубокой сковороде с толстым дном и бортиками нагрейте растительное масло, поджарьте морковь. Добавьте нарезанный лук и жарьте еще три минуты. Из получившегося фарша сформируйте небольшие шарики-тефтельки. Положите в сковороду с жареными овощами. Посыпьте зирой и молотой паприкой.

Осторожно перемешивая, жарьте шарики из фарша с овощами 5 минут на среднем огне. Головку чеснока очистите от верхней шелухи.

Добавьте рис в сковороду с мясными шариками и овощами. Разровняйте его кулинарной лопаткой. Аккуратно через шумовку влейте горячую воду (она должна покрыть рис слоем в 2 см). Посолите и поперчите.

Доведите до кипения. Проколите рис деревянной шпажкой до дна в нескольких местах. Тушите 5 минут на среднем огне. Затем в середину слоя риса в воде воткните головку чеснока. Уменьшите огонь до минимального.

Плотно закройте сковороду с почти готовым пловом. Томите его примерно 20 минут. Рис должен стать мягким, но остаться рассыпчатым. Осторожно переложите плов горкой на большое блюдо и подайте на стол.

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