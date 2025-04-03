Плов с тефтельками на сковороде: рецепт оригинального и вкусного блюда
Плов обычно готовят с кусочками мяса, но такой плов с тефтельками из фарша приготовить куда проще и быстрее.
Фокус расскажет, как приготовить плов на сковороде с тефтельками.
Приготовить плов на сковороде можно на ужин в будни, так как рецепт блюда не потребует много времени. Конечно же, классический плов готовится с мясом, нарезанным кусочками, но так получится тоже очень вкусно.
Плов с тефтельками на сковороде
Ингредиенты:
- рис длиннозерный — 400 г;
- фарш мясной — 600 г;
- морковь — 300 г;
- лук репчатый — 200 г;
- головка чеснока;
- масло растительное — 3 ст.л.;
- зира молотая — 0,5 ч.л.;
- Паприка сушеная — 0,5 ч.л.;
- молотый черный перец.
Если вы делаете фарш самостоятельно, то мякоть говядины и свинины нарежьте крупными кусочками и пропустите через мясорубку с мелкой решеткой. Посолите и поперчите фарш. Рис хорошо промойте холодной водой, пока вода не станет прозрачной. Лук для плова очистите и нарежьте полукольцами. Морковь нарежьте соломкой.
В большой глубокой сковороде с толстым дном и бортиками нагрейте растительное масло, поджарьте морковь. Добавьте нарезанный лук и жарьте еще три минуты. Из получившегося фарша сформируйте небольшие шарики-тефтельки. Положите в сковороду с жареными овощами. Посыпьте зирой и молотой паприкой.
Осторожно перемешивая, жарьте шарики из фарша с овощами 5 минут на среднем огне. Головку чеснока очистите от верхней шелухи.
Добавьте рис в сковороду с мясными шариками и овощами. Разровняйте его кулинарной лопаткой. Аккуратно через шумовку влейте горячую воду (она должна покрыть рис слоем в 2 см). Посолите и поперчите.
Доведите до кипения. Проколите рис деревянной шпажкой до дна в нескольких местах. Тушите 5 минут на среднем огне. Затем в середину слоя риса в воде воткните головку чеснока. Уменьшите огонь до минимального.
Плотно закройте сковороду с почти готовым пловом. Томите его примерно 20 минут. Рис должен стать мягким, но остаться рассыпчатым. Осторожно переложите плов горкой на большое блюдо и подайте на стол.
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