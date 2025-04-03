Плов із тюфтельками на сковороді: рецепт оригінальної та смачної страви

Плов зазвичай готують зі шматочками м'яса, але такий плов із тюфтельками з фаршу приготувати набагато простіше і швидше.

Related video

Фокус розповість, як приготувати плов на сковорідці з тюфтельками.

Приготувати плов на сковорідці можна на вечерю в будні, оскільки рецепт страви не потребує багато часу. Звичайно ж, класичний плов готується з м'ясом, нарізаним шматочками, але так вийде теж дуже смачно.

Плов із тюфтельками на сковороді

Інгредієнти:

рис довгозерний — 400 г;

фарш м'ясний — 600 г;

морква — 300 г;

цибуля ріпчаста — 200 г;

головка часнику;

олія рослинна — 3 ст.л.;

зіра мелена — 0,5 ч.л.;

Паприка сушена — 0,5 ч.л.;

мелений чорний перець.

Якщо ви робите фарш самостійно, то м'якоть яловичини та свинини наріжте великими шматочками та пропустіть через м'ясорубку з дрібною решіткою. Посоліть і поперчіть фарш. Рис добре промийте холодною водою, поки вода не стане прозорою. Цибулю для плову очистіть і наріжте півкільцями. Моркву наріжте соломкою.

У великій глибокій сковороді з товстим дном і бортиками нагрійте олію, підсмажте моркву. Додайте нарізану цибулю і смажте ще три хвилини. З отриманого фаршу сформуйте невеликі кульки-тефтельки. Покладіть у сковороду зі смаженими овочами. Посипте зірою та меленою паприкою.

Обережно перемішуючи, смажте кульки з фаршу з овочами 5 хвилин на середньому вогні. Головку часнику очистіть від верхнього лушпиння.

Додайте рис у пательню з м'ясними кульками та овочами. Розрівняйте його кулінарною лопаткою. Акуратно через шумівку влийте гарячу воду (вона має покрити рис шаром у 2 см). Посоліть і поперчіть.

Доведіть до кипіння. Проколіть рис дерев'яною шпажкою до дна в кількох місцях. Тушкуйте 5 хвилин на середньому вогні. Потім у середину шару рису у воді встроміть головку часнику. Зменшіть вогонь до мінімального.

Щільно закрийте сковороду з майже готовим пловом. Томіть його приблизно 20 хвилин. Рис має стати м'яким, але залишитися розсипчастим. Обережно перекладіть плов гіркою на велике блюдо і подайте на стіл.

Читайте також:

Плов із булгура: як приготувати смачну страву

Рецепт розсипчастого плову, який виходить з першого разу

Як приготувати ідеальний розсипчастий плов: перевірені поради