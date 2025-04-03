Плов із тюфтельками на сковороді: рецепт оригінальної та смачної страви
Плов зазвичай готують зі шматочками м'яса, але такий плов із тюфтельками з фаршу приготувати набагато простіше і швидше.
Фокус розповість, як приготувати плов на сковорідці з тюфтельками.
Приготувати плов на сковорідці можна на вечерю в будні, оскільки рецепт страви не потребує багато часу. Звичайно ж, класичний плов готується з м'ясом, нарізаним шматочками, але так вийде теж дуже смачно.
Плов із тюфтельками на сковороді
Інгредієнти:
- рис довгозерний — 400 г;
- фарш м'ясний — 600 г;
- морква — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 200 г;
- головка часнику;
- олія рослинна — 3 ст.л.;
- зіра мелена — 0,5 ч.л.;
- Паприка сушена — 0,5 ч.л.;
- мелений чорний перець.
Якщо ви робите фарш самостійно, то м'якоть яловичини та свинини наріжте великими шматочками та пропустіть через м'ясорубку з дрібною решіткою. Посоліть і поперчіть фарш. Рис добре промийте холодною водою, поки вода не стане прозорою. Цибулю для плову очистіть і наріжте півкільцями. Моркву наріжте соломкою.
У великій глибокій сковороді з товстим дном і бортиками нагрійте олію, підсмажте моркву. Додайте нарізану цибулю і смажте ще три хвилини. З отриманого фаршу сформуйте невеликі кульки-тефтельки. Покладіть у сковороду зі смаженими овочами. Посипте зірою та меленою паприкою.
Обережно перемішуючи, смажте кульки з фаршу з овочами 5 хвилин на середньому вогні. Головку часнику очистіть від верхнього лушпиння.
Додайте рис у пательню з м'ясними кульками та овочами. Розрівняйте його кулінарною лопаткою. Акуратно через шумівку влийте гарячу воду (вона має покрити рис шаром у 2 см). Посоліть і поперчіть.
Доведіть до кипіння. Проколіть рис дерев'яною шпажкою до дна в кількох місцях. Тушкуйте 5 хвилин на середньому вогні. Потім у середину шару рису у воді встроміть головку часнику. Зменшіть вогонь до мінімального.
Щільно закрийте сковороду з майже готовим пловом. Томіть його приблизно 20 хвилин. Рис має стати м'яким, але залишитися розсипчастим. Обережно перекладіть плов гіркою на велике блюдо і подайте на стіл.
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