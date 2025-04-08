Пасхальный пирог из Италии: рецепт восхитительной выпечки на праздничный стол

В Италии этот пирог называют Torta pasqualina и готовят обычно в Лигурии. Но теперь он стал символом пасхального стола.

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Рецептом поделились на сайте Сucchiaio.

Первый раз рецепт этого пирога упоминается еще в XVI веке. Со временем рецепт передавался из поколения в поколение в бесчисленных вариациях . Оригинальный рецепт был создан с использованием мангольда. Но теперь его чаще заменяют шпинатом.

Итальянский пасхальный пирог

Для теста:

400 г муки;

230 мл воды;

20 мл оливкового масла;

соль.

Для начинки:

700 г уже очищенного шпината;

500 г сыра рикотты;

70 г сыра Грана Падано;

5 яиц;

1 маленькая луковица;

свежий майоран;

мускатный орех;

оливковое масло, соль, перец.

Чтобы приготовить пасхальный пирог, смешайте вилкой муку, воду, соль и масло. Вымешивайте до тех пор, пока не получите гладкое и эластичное тесто. Разделите его на 4 части, заверните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на 1 час.

В кастрюле обжарьте нарезанный лук с небольшим количеством масла. Добавьте шпинат, добавьте соль, перец и дайте остыть. Смешайте начинку с 1 яйцом, рикоттой и половиной тертого Грана Падано. Затем добавьте майоран, мускатный орех, соль, перец и перемешайте.

Раскатайте 4 шарика теста скалкой в ​​4 тонких листа. Положите два из них один на другой в смазанную маслом форму диаметром 26 см, смазав каждый лист маслом. Вылейте внутрь смесь со шпинатом и сделайте 4 углубления, в вылейте по одному яйцу. Посыпьте оставшимся сыром.

Накройте оставшимися листами теста, обязательно смазанными маслом, затем сложите лишние края теста так, чтобы по краям получилась красивая косичка. Смажьте большим количеством масла и запекайте в духовке при температуре 180 градусов.

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