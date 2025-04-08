"Медный всадник": как приготвоить вкуснейший пляцок из двух видов теста

Пляцок – украинская, чешская и польская выпечка. Это может быть как торт, так и невысокий пирог. Его готовят и на праздники, и к чаю на каждый день. Рецептов этого десерта существует немало. В частности, очень вкусным получается пляцок "Медный всадник".

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Проверенным рецептом выпечки поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Пляцок "Медный всадник"

Ингредиенты:

Для медового теста:

масло/спред/маргарин – 100 гр;

сахар – 200 гр;

мед – 2 ст. л;

яйца – 2 шт;

сода – 1,5 ч. л. (погасить);

мука – 500 гр.

Для макового теста:

яйца – 3 шт;

сахар – 250 гр;

сметана – 250 мл;

аммоний – 1 ч. л;

мак – 350 гр;

мука – 250 гр.

Для крема:

сливочное масло – 500 гр;

сгущенное молоко (вареное) – 500 гр.

Способ приготовления:

Сначала готовим медовое тесто. На водяной бане разогреть масло, сахар, мед, добавить взбитые яйца. Помешивая, держать до полного растворения масла и сахара. Смесь должна быть горячая, но не кипеть.

В горячую добавить соду, погашенную уксусом, перемешать и снять с водяной бани и оставить до полного охлаждения.

В остывшую смесь просеять постепенно муку и замесить тесто. Оно должно быть эластичным и мягким, слегка липнуть к рукам. Положить тесто в холодильник на час.

Далее тесто разделить на пять частей. Из пергамента вырезать 6 одинаковых прямоугольников (5 – для медового и 1 – для макового теста) размером 24х33 см. Каждую 1/5 часть медового теста раскатать по размеру пергамента, подсыпая с двух сторон мукой.

Выпекать коржи в духовке, разогретой до 180 градусов, до золотистого цвета (примерно 7-8 мин.).

Теперь готовим маковое тесто. Яйца хорошо взбить с сахаром. Добавить сметану, аммоний и сухой мак. Постепенно просеять муку, взбить до однородности. На дно формы с бортиками положить пергамент, выложить тесто и выпекать при 150 градусах до готовности. Проверять готовность необходимо с помощью деревянной зубочистки или спички. Если корж готов, палочка останется сухой после протыкания.

Когда маковый корж остынет, разрезать его вдоль на две части.

Для крема к взбитому в пышную массу масла постепенно добавить и взбить сгущенку. В конце взбивания по желанию можно добавить пару ложек коньяка.

Последний этап – сборка. Каждый корж перемазать кремом и сложить в такой последовательности: два медовых – маковый – медовый – маковый – два медовых коржа. Подровнять края и украсить по желанию. Дать настояться.

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