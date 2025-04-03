Домашний торт с маком и орехами: рецепт вкусного десерта

Трехслойный домашний торт с маком и орехами в разрезе выглядит очень красиво и аппетитно. И для его приготовления требуются самые простые ингредиенты.

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Фокус расскажет, как его приготовить.

Этот домашний торт получается с первого раза практически у всех — так что с ним справится даже начинающий кондитер. Вместо кураги можете взять изюм или чернослив, вместо грецких орехов — очищенный миндаль, или лесные орехи. А коржи можно пропитать сахарным сиропом.

Домашний торт с маком и грецкими орехами

Ингредиенты:

мука – 1,5 стакана;

три яйца;

сметана – 350 г;

крахмал – 1,5 ст. л.;

сахар – 1,5 стакана;

сода – 1,5 ч. л.;

мак – 0,5 стакана;

курага измельченная – 0,5 стакана;

грецкие орехи молотые – 2 стакана;

масло сливочное – 100 г;

1 банка сгущенного молока.

Разделите муку, сахар, сметану, крахмал и соду на три равные части. Взбейте одну часть сахара с 1 яйцом. Добавьте по 1 части крахмала, сметаны, просеянной муки, соды и 1 стакан грецких орехов.

Форму для выпечки смажьте растительным маслом и застелите пергаментом. Влейте ореховое тесто и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке до готовности, примерно 20 минут.

Мак промойте теплой водой, ошпарьте крутым кипятком и сразу же слейте воду. Вновь ошпарьте кипятком и дайте постоять 1 минуту. Взбейте с яйцом вторую часть сахара. Добавьте по одной части тех же ингредиентов, но вместо орехов положите пропаренный мак. Влейте тесто в форму и выпекайте при той же температуре 20 минут.

Взбейте оставшийся сахар с оставшимся яйцом, добавьте оставшиеся ингредиенты и измельченную курагу. Перемешайте, влейте в форму и снова выпекайте 20 минут.

Сгущенное молоко взбейте со сливочным маслом. Промажьте получившимся кремом все три коржа.

Сложите коржи друг на друга в любой последовательности. Но красиво получится, если маковый корж окажется посередине. Сверху присыпьте оставшимися грецкими орехами.

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