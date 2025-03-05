Шоколадный блинный торт: самый простой рецепт десерта на праздник

Торт из блинов очень просто приготовить, ведь вместо коржей нужно просто напечь блинчиков.

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Шоколадный блинный торт готовится очень просто. Так что если хотите порадовать близких вкусным тортиком на праздники, то лучше рецепта не придумать. Фокус расскажет, как его приготовить.

Шоколадный блинный торт

Ингредиенты:

Для крема:

сливки 35% — 500 мл;

сахар — 1/4–1/3 стакана;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

шоколадная стружка для украшения.

Для шоколадных блинов:

мука — 3/4 стакана;

шоколад — 120 г;

сливочное масло — 120 г;

молоко — 310 мл;

три яйца;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный экстракт — 1/2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Нарежьте сливочное масло кусочками. В маленький сотейник налейте 2 ст. л. воды, положите сливочное масло и доведите до кипения. Снимите с огня, хорошо перемешайте и добавьте шоколад, поломанный на кусочки. Оставьте массу на 5 минут, а потом перемешайте венчиком, пока все ингредиенты не растворятся. Отставьте и остудите.

В миске перемешайте муку, сахар и соль. В другой миске смешайте молоко, яйца и ванильный̆ экстракт. Перелейте жидкие ингредиенты к сухим и перемешайте массу венчиком. Добавьте холодную шоколадную смесь и размешайте.

Накройте миску пищевой пленкой или крышкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа или на ночь.

Жарьте блины по одному, на хорошо разогретой сковороде на растительном масле. Остудите готовые блинчики.

И приготовьте крем. Взбейте сливки до мягких пиков, добавьте сахар и ванильный экстракт и продолжайте взбивать до твердых пиков. Выкладывайте блины на блюдо и смазывайте взбитыми сливками. Соберите торт и украсьте шоколадной стружкой. Поставьте минимум на 4 часа в холодильник.

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