На праздничный стол: рецепт блинного торта со сметанным кремом

Этот блинный торт со сметанным кремом может стать прекрасным завершением масленичного застолья.

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Блинный торт идеально подойдет для Масленицы. И он формой напоминает знаменитый торт "Монастырская изба". Приготовить его просто. Фокус расскажет, как приготовить вкусный блинный торт со сметанным кремом.

Блинный торт со сметанным кремом

Ингредиенты:

мелкий изюм – 100 г;

желатин – 10 г;

питьевая вода – 100 мл;

коричневый сахар – 75 г;

сметана 30% – 400 г;

горький шоколад (70%) – 200 г;

сливки 33% жирности – 250 мл;

тонкие пресные блинчики на молоке – 30 шт.

Изюм вымойте, залейте горячей водой и оставьте на 30 минут. Потом обсушите на бумажном полотенце.

Желатин залейте холодной водой и оставьте на 15 минут. Затем добавьте сахар и, постоянно помешивая, на среднем огне доведите до кипения. Сахар и желатин должны раствориться.

Получившийся желатиновый сироп перемешайте венчиком со сметаной и изюмом. Не взбивайте. Уберите в холодильник на 30 минут. Сметанный крем для блинного торта готов.

Шоколад натрите на крупной терке или просто мелко наломайте. Затем, помешивая лопаточкой, растопите вместе со сливками на слабом огне. До кипения не доводите.

На рабочий стол выложите один блинчик. Распределите по нему немного остывшей шоколадно-сливочной массы и крема. Сверните трубочкой. Таким образом подготовьте все остальные блинчики для торта. У вас останется примерно треть крема.

Выложите слой блинных рулетиков на блюдо и полейте частью сметанного крема. На него выложите слоями остальные. Количество рулетиков постепенно уменьшайте до одного. Уберите блинный торт в холодильник на 4 часа. Перед подачей украсьте по желанию.

Изюм можно заменить любыми сухофруктами по вашему желанию.

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