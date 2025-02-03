Одно большое пирожное для настоящих сладкоежек: рецепт торта "Эклер"

Эклеры можно сделать порционными пирожными, а можно сделать большой торт "Эклер" и насладиться им в полной мере.

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Эклеры — это отдельная категория выпечки. Их подают как со сладким кремом, так и с паштетом и морепродуктами. Но самые вкусные эклеры — это классические профитроли с заварным кремом и шоколадной глазурью. И можно приготовить роскошный торт вместо небольших пирожных. Фокус расскажет, как приготовить торт "Эклер".

Торт "Эклер"

Ингредиенты:

Для начинки и глазури:

250 г сахара;

6 ст. л. кукурузного крахмала;

1 ст. л. муки;

1 ч. л. соли;

1 л молока;

80 г сливочного масла, нарезанного кусочками;

5 ч. л. ванильного экстракта;

20 г желатина;

600 мл сливок жирностью не менее 30%;

180 г мелко нарезанного шоколада;

2 ст. л. меда.

Для теста:

200 г воды;

100 г растительного масла;

130 г муки;

4 яйца;

1 ч. л. сахара;

щепотка соли.

Сначала приготовьте заварное тесто. Просейте муку на лист бумаги. В сотейник налейте воду и растительное масло, добавьте соль и сахар. Помешивая, на сильном огне, доведите смесь до кипения. Снимите сотейник с огня и всыпьте всю муку. Мешайте смесь деревянной ложкой или лопаткой до получения однородной массы. Верните сотейник на средний огонь. Энергично взбивайте смесь. Через минуту, когда тесто станет плотным и начнет отставать от стенок сотейника, а на дне образуется тонкая пленочка, снимите сотейник с огня.

Переложите тесто в миску и остудите несколько минут. По одному добавляйте в тесто яйца, всякий раз тщательно перемешивая, чтобы яйца перемешались с тестом.

Вырежьте три листа бумаги для выпечки по размеру противня и обведите простым карандашом дно разъемной формы диаметром 24 см или прямоугольной формы размером 22х32 см. Бумагу переверните (очерченный контур должен быть виден). Разогрейте духовку до 200 С.

Размажьте тесто тонким слоем внутри очерченных контуров и выпекайте поочередно 15-20 минут. Готовые коржи перекладывайте на решетку и сразу снимайте бумагу.

И готовьте крем. Замочите желатин в 100 мл холодного молока. Смешайте сахар, крахмал, муку и соль в большом сотейнике. Постепенно вмешайте оставшееся молоко и доведите крем до кипения на небольшом огне, постоянно помешивая. Как только крем закипит, убавьте огонь и готовьте, постоянно помешивая, пока крем не загустеет, а на ее поверхности не появятся пузыри. Проварите 5 минут после закипания и добавьте замоченный желатин. Снимите с огня и вмешайте сливочное масло и ваниль. Переложите крем в миску и прикройте пленкой, чтобы она касалась поверхности. Дайте крему остыть до комнатной температуры, но не допускайте, чтобы крем начал застывать.

Желатин замочите в холодной воде, затем распустите его в 2-3 ст. л. воды. Можно сделать это в микроволновой печи, примерно 30 секунд на максимальной мощности. При помощи миксера взбейте 500 мл сливок до мягких пиков.

Вмешайте 1/3 взбитых сливок в остывший крем. Небольшими порциями вмешайте оставшиеся сливки.

На дно разъемной формы положите один корж. Выложите на него половину крема. Закройте крем вторым коржом, закройте второй половиной крема. Закройте третьим коржом.

Разогрейте сливки почти до кипения и вмешайте в них шоколад и сахарный сироп. Размешивайте венчиком до получения гладкой, блестящей глазури. Залейте глазурью торт и поставьте в холодильник минимум на 6 часов, или лучше на ночь. Украсьте торт по своему вкусу, или оставьте, как есть.

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