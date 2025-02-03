Знаменитый торт "Сенатор": рецепт вкусного торта с хрустящим безе
Этот торт называли по-разному, но суть одна и та же: нежный крем и безе с орешками.
Торт "Сенатор" известен и под другими названиями, например, "Корона" и "Сенаторский". Если вы умеете правильно взбивать белки для безе и знаете, при какой температуре его печь, сложностей в приготовлении торта у вас не возникнет. Рецептом поделились на сайте Eristavi Family.
Торт "Сенатор"
Ингредиенты:
- 4 яичных белка;
- 1 стакан сахара;
- 1 ст. л. ванильного сахара;
- 150 г грецких орехов.
Для крема:
- 1 банка сгущенного молока;
- 250 г сливочного масла;
- 1 ст. л. ванильного сахара.
Для безе протрите бумажным полотенцем, смоченным в уксусе, миску, в которой будете взбивать белки, и венчики миксера. Положите белки в миску и начинайте взбивать на средней скорости. Когда в миске образуется пышная пена, увеличьте скорость миксера и тонкой струйкой всыпайте сахар — обычный и ванильный. Взбивайте, пока пена не станет блестящей и не перестанет падать с ложки.
Застелите два противня бумагой для выпечки. При помощи кондитерского мешка или двумя чайными ложками отсадите на противни безе диаметром 3 см на некотором расстоянии друг от друга. Поставьте в духовку, установите температуру 100 °С и выпекайте безе, пока они не станут легкими и совершенно сухими. На это уйдет не менее 1,5 часа. Но следите, чтобы они не начали темнеть. Остудите безе.
Для крема взбейте масло комнатной температуры с ванильным сахаром до пышности. Продолжая взбивать, постепенно влейте сгущенку. И измельчите орехи.
Возьмите круглую форму диаметром 22–24 см. Застелите пленкой так, чтобы свисали края. Чуть смажьте кремом дно и аккуратно выложите слой безе. Выложите половину крема, накройте слоем безе, выложите оставшийся крем, посыпьте орехами, а безе раскрошите на торт сверху. Заверните пленку и поставьте торт "Сенатор" в морозильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей выньте торт за 15 минут и аккуратно переложите на блюдо.
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