Знаменитый торт "Сенатор": рецепт вкусного торта с хрустящим безе

Этот торт называли по-разному, но суть одна и та же: нежный крем и безе с орешками.

Related video

Торт "Сенатор" известен и под другими названиями, например, "Корона" и "Сенаторский". Если вы умеете правильно взбивать белки для безе и знаете, при какой температуре его печь, сложностей в приготовлении торта у вас не возникнет. Рецептом поделились на сайте Eristavi Family.

Торт "Сенатор"

Ингредиенты:

4 яичных белка;

1 стакан сахара;

1 ст. л. ванильного сахара;

150 г грецких орехов.

Для крема:

1 банка сгущенного молока;

250 г сливочного масла;

1 ст. л. ванильного сахара.

Для безе протрите бумажным полотенцем, смоченным в уксусе, миску, в которой будете взбивать белки, и венчики миксера. Положите белки в миску и начинайте взбивать на средней скорости. Когда в миске образуется пышная пена, увеличьте скорость миксера и тонкой струйкой всыпайте сахар — обычный и ванильный. Взбивайте, пока пена не станет блестящей и не перестанет падать с ложки.

Застелите два противня бумагой для выпечки. При помощи кондитерского мешка или двумя чайными ложками отсадите на противни безе диаметром 3 см на некотором расстоянии друг от друга. Поставьте в духовку, установите температуру 100 °С и выпекайте безе, пока они не станут легкими и совершенно сухими. На это уйдет не менее 1,5 часа. Но следите, чтобы они не начали темнеть. Остудите безе.

Для крема взбейте масло комнатной температуры с ванильным сахаром до пышности. Продолжая взбивать, постепенно влейте сгущенку. И измельчите орехи.

Возьмите круглую форму диаметром 22–24 см. Застелите пленкой так, чтобы свисали края. Чуть смажьте кремом дно и аккуратно выложите слой безе. Выложите половину крема, накройте слоем безе, выложите оставшийся крем, посыпьте орехами, а безе раскрошите на торт сверху. Заверните пленку и поставьте торт "Сенатор" в морозильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Перед подачей выньте торт за 15 минут и аккуратно переложите на блюдо.

Читайте также:

Воздушный и нежный: рецепт классического торта "Птичье молоко"

Настоящий хит: как приготовить легендарный Киевский торт дома

Ленивый "Наполеон": самый простой рецепт популярного торта