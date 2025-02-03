Знаменитий торт "Сенатор": рецепт смачного торта з хрустким безе

Цей торт називали по-різному, але суть одна й та сама: ніжний крем і безе з горішками.

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Торт "Сенатор" відомий і під іншими назвами, наприклад, "Корона" та "Сенаторський". Якщо ви вмієте правильно збивати білки для безе і знаєте, за якої температури його пекти, складнощів у приготуванні торта у вас не виникне. Рецептом поділилися на сайті Eristavi Family.

Торт "Сенатор"

Інгредієнти:

4 яєчні білки;

1 склянка цукру;

1 ст. л. ванільного цукру;

150 г волоських горіхів.

Для крему:

1 банка згущеного молока;

250 г вершкового масла;

1 ст. л. ванільного цукру.

Для безе протріть паперовим рушником, змоченим в оцті, миску, в якій збиватимете білки, і вінчики міксера. Покладіть білки в миску і починайте збивати на середній швидкості. Коли в мисці утвориться пишна піна, збільште швидкість міксера і тонкою цівкою всипайте цукор — звичайний і ванільний. Збивайте, поки піна не стане блискучою і не перестане падати з ложки.

Застеліть два дека папером для випічки. За допомогою кондитерського мішка або двома чайними ложками відсадіть на дека безе діаметром 3 см на деякій відстані одне від одного. Поставте в духовку, встановіть температуру 100 °С і випікайте безе, поки вони не стануть легкими та абсолютно сухими. На це піде не менше 1,5 години. Але стежте, щоб вони не почали темніти. Остудіть безе.

Для крему збийте масло кімнатної температури з ванільним цукром до пишності. Продовжуючи збивати, поступово влийте згущене молоко. І подрібніть горіхи.

Візьміть круглу форму діаметром 22-24 см. Застеліть плівкою так, щоб звисали краї. Трохи змастіть кремом дно й акуратно викладіть шар безе. Викладіть половину крему, накрийте шаром безе, викладіть крем, що залишився, посипте горіхами, а безе розкришіть на торт зверху. Загорніть плівку і поставте торт "Сенатор" у морозильник мінімум на 2 години, а краще на ніч. Перед подачею вийміть торт за 15 хвилин і акуратно перекладіть на блюдо.

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