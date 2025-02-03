Одне велике тістечко для справжніх ласунів: рецепт торта "Еклер"

Еклери можна зробити порційними тістечками, а можна зробити великий торт "Еклер" і насолодитися ним повною мірою.

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Еклери — це окрема категорія випічки. Їх подають як із солодким кремом, так і з паштетом і морепродуктами. Але найсмачніші еклери — це класичні профітролі із заварним кремом і шоколадною глазур'ю. І можна приготувати розкішний торт замість невеликих тістечок. Фокус розповість, як приготувати торт "Еклер".

Торт "Еклер"

Інгредієнти:

Для начинки та глазурі:

250 г цукру;

6 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

1 ст. л. борошна;

1 ч. л. солі;

1 л молока;

80 г вершкового масла, нарізаного шматочками;

5 ч. л. ванільного екстракту;

20 г желатину;

600 мл вершків жирністю не менше 30%;

180 г дрібно нарізаного шоколаду;

2 ст. л. меду.

Для тіста:

200 г води;

100 г рослинної олії;

130 г борошна;

4 яйця;

1 ч. л. цукру;

дрібка солі.

Спочатку приготуйте заварне тісто. Просійте борошно на аркуш паперу. У сотейник налийте воду та олію, додайте сіль і цукор. Помішуючи, на сильному вогні, доведіть суміш до кипіння. Зніміть сотейник з вогню і всипте все борошно. Мішайте суміш дерев'яною ложкою або лопаткою до отримання однорідної маси. Поверніть сотейник на середній вогонь. Енергійно збивайте суміш. Через хвилину, коли тісто стане щільним і почне відставати від стінок сотейника, а на дні утвориться тонка плівочка, зніміть сотейник з вогню.

Перекладіть тісто в миску й остудіть кілька хвилин. По одному додавайте в тісто яйця, щоразу ретельно перемішуючи, щоб яйця перемішалися з тістом.

Виріжте три аркуші паперу для випічки за розміром дека і обведіть простим олівцем дно роз'ємної форми діаметром 24 см або прямокутної форми розміром 22х32 см. Папір переверніть (окреслений контур має бути видно). Розігрійте духовку до 200 С.

Розмажте тісто тонким шаром усередині окреслених контурів і випікайте по черзі 15-20 хвилин. Готові коржі перекладайте на решітку й одразу знімайте папір.

І готуйте крем. Замочіть желатин у 100 мл холодного молока. Змішайте цукор, крохмаль, борошно і сіль у великому сотейнику. Поступово вмішайте молоко, що залишилося, і доведіть крем до кипіння на невеликому вогні, постійно помішуючи. Щойно крем закипить, зменшіть вогонь і готуйте, постійно помішуючи, поки крем не загусне, а на його поверхні не з'являться бульбашки. Проваріть 5 хвилин після закипання і додайте замочений желатин. Зніміть з вогню і вмішайте вершкове масло та ваніль. Перекладіть крем у миску і прикрийте плівкою, щоб вона торкалася поверхні. Дайте крему охолонути до кімнатної температури, але не допускайте, щоб крем почав застигати.

Желатин замочіть у холодній воді, потім розпустіть його у 2-3 ст. л. води. Можна зробити це в мікрохвильовій печі, приблизно 30 секунд на максимальній потужності. За допомогою міксера збийте 500 мл вершків до м'яких піків.

Вмішайте 1/3 збитих вершків у остиглий крем. Невеликими порціями вмішайте решту вершків.

На дно роз'ємної форми покладіть один корж. Викладіть на нього половину крему. Закрийте крем другим коржем, закрийте другою половиною крему. Закрийте третім коржем.

Розігрійте вершки майже до кипіння і вмішайте в них шоколад і цукровий сироп. Розмішуйте вінчиком до отримання гладкої, блискучої глазурі. Залийте глазур'ю торт і поставте в холодильник щонайменше на 6 годин, або краще на ніч. Прикрасьте торт на свій смак, або залиште, як є.

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