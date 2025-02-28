На святковий стіл: рецепт млинцевого торта зі сметанним кремом

Цей млинцевий торт зі сметанним кремом може стати чудовим завершенням масляного застілля.

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Млинцевий торт ідеально підійде для Масляної. І він формою нагадує знаменитий торт "Монастирська хата". Приготувати його просто. Фокус розповість, як приготувати смачний млинцевий торт зі сметанним кремом.

Млинцевий торт зі сметанним кремом

Інгредієнти:

дрібні родзинки — 100 г;

желатин — 10 г;

питна вода — 100 мл;

коричневий цукор — 75 г;

сметана 30% — 400 г;

гіркий шоколад (70%) — 200 г;

вершки 33% жирності — 250 мл;

тонкі прісні млинці на молоці — 30 шт.

Родзинки вимийте, залийте гарячою водою і залиште на 30 хвилин. Потім обсушіть на паперовому рушнику.

Желатин залийте холодною водою і залиште на 15 хвилин. Потім додайте цукор і, постійно помішуючи, на середньому вогні доведіть до кипіння. Цукор і желатин мають розчинитися.

Одержаний желатиновий сироп перемішайте віночком зі сметаною і родзинками. Не збивайте. Приберіть у холодильник на 30 хвилин. Сметанний крем для млинцевого торта готовий.

Шоколад натріть на крупній тертці або просто дрібно наламайте. Потім, помішуючи лопаткою, розтопіть разом із вершками на слабкому вогні. До кипіння не доводьте.

На робочий стіл викладіть один млинець. Розподіліть по ньому трохи остиглої шоколадно-вершкової маси і крему. Поверніть трубочкою. Таким чином підготуйте всі інші млинці для торта. У вас залишиться приблизно третина крему.

Викладіть шар млинцевих рулетиків на блюдо і полийте частиною сметанного крему. На нього викладіть шарами решту. Кількість рулетиків поступово зменшуйте до одного. Приберіть млинцевий торт у холодильник на 4 години. Перед подачею прикрасьте за бажанням.

Ізюм можна замінити будь-якими сухофруктами за вашим бажанням.

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