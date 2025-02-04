Смачний торт "Джоконда" з особливим бісквітом: рецепт смачного десерту

У цьому рецепті бісквіт готується з мигдалевого борошна замість пшеничного.

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Торт "Джоконда" отримав свою назву від однойменного бісквіта, який відрізняється від класичного технікою приготування. Бісквітне тісто робиться на основі мигдалевого борошна і до цільних яєць додаються яєчні білки. Такий бісквіт довго залишається свіжим і ідеально поєднується із заварним масляним кремом ганашем із білого шоколаду. Фокус розповість, як його приготувати.

Торт "Джоконда"

Інгредієнти:

Для бісквіта:

мигдальне борошно — 200 г;

вершкове масло — 50 г;

цукрова пудра — 25 г;

борошно — 50 г;

цукор — 200 г;

п'ять яєць;

п'ять яєчних білків.

Для крему:

вершкове масло — 400 г;

цукор — 250 г;

міцна кава — 30 мл;

два яєчні білки;

чотири яєчних жовтків;

молоко — 100 мл.

Для шоколадного ганашу:

вершкове масло — 30 г;

вершки жирністю 35% — 50 мл;

білий шоколад — 175 г;

молоко — 120 мл.

Спочатку приготуйте бісквіт. Міксером збийте три яйця з цукром і мигдалем. Продовжуючи збивати, додайте по одному яйця, що залишилися. Розтопіть вершкове масло, додайте в нього 1 ст. л. отриманої яєчної суміші, перемішайте і відставте.

Збийте білки з цукровою пудрою і введіть у суміш яєць із мигдалем. Акуратно перемішайте і всипте просіяне борошно, додайте решту суміші яєць і розтопленого масла. Знову перемішайте.

Розігрійте духовку до 230 °С. Круглу форму для випічки застеліть пергаментом. Викладіть у форму 1/3 тіста, розрівняйте поверхню. Випікайте 7 хвилин. Таким же чином спечіть ще 2 коржі.

І готуйте крем. Розітріть жовтки з половиною цукру. Молоко закип'ятіть і влийте в отриману масу. Перемішайте, протріть через сито й охолодіть.

З половини цукру і 300 мл води зваріть сироп. Збивайте з білками, поки маса не охолоне. Окремо збийте міксером вершкове масло, поступово додаючи суміш жовтків і молока.

Влийте каву, потім акуратно введіть збиті з цукровим сиропом білки. Обережно перемішайте і поставте в холодильник.

І приготуйте шоколадний ганаш. Ганаш — це суміш розтопленого шоколаду, вершків і вершкового масла. Його можна робити з різних сортів шоколаду, зазвичай ганашем покривають торти зверху.

Білий шоколад натріть на тертці. У сотейнику змішайте молоко з вершками, поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, одразу додайте подрібнений шоколад і вершкове масло. Перемішайте міксером до однорідності.

Промажте 2 бісквітні коржі охолодженим кремом. Покладіть один корж на інший. Накрийте бісквітним коржем, що залишився.

Зверху акуратно вилийте на торт половину шоколадного ганашу. Кулінарною лопаткою розрівняйте поверхню і змастіть боки. Поставте торт у холодильник на 1 годину. А потім покрийте торт другим шаром ганашу, розрівняйте поверхню і поставте в холодильник ще на 2 години.

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