Вкусный торт "Джоконда"с особенным бисквитом: рецепт вкусного десерта
В этом рецепте бисквит готовится из миндальной муки вместо пшеничной.
Торт "Джоконда" получил свое название от одноименного бисквита, который отличается от классического техникой приготовления. Бисквитное тесто делается на основе миндальной муки и к цельным яйцам прибавляются яичные белки. Такой бисквит долго остается свежим и идеально сочетается с заварным масляным кремом ганашем из белого шоколада. Фокус расскажет, как его приготовить.
Торт "Джоконда"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- миндальная мука – 200 г;
- сливочное масло – 50 г;
- сахарная пудра – 25 г;
- мука – 50 г;
- сахар – 200 г;
- пять яиц;
- пять яичных белков.
Для крема:
- сливочное масло – 400 г;
- сахар – 250 г;
- крепкий кофе – 30 мл;
- два яичных белков;
- четыре яичных желтков;
- молоко – 100 мл.
Для шоколадного ганаша:
- сливочное масло – 30 г;
- сливки жирностью 35% – 50 мл;
- белый шоколад – 175 г;
- молоко – 120 мл.
Сначала приготовьте бисквит. Миксером взбейте три яйца с сахаром и миндалем. Продолжая взбивать, добавьте по одному оставшиеся яйца. Растопите сливочное масло, добавьте в него 1 ст. л. получившейся яичной смеси, перемешайте и отставьте.
Взбейте белки с сахарной пудрой и введите в смесь яиц с миндалем. Аккуратно перемешайте и всыпьте просеянную муку, добавьте оставшуюся смесь яиц и растопленного масла. Снова перемешайте.
Разогрейте духовку до 230 °С. Круглую форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите в форму 1/3 теста, разровняйте поверхность. Выпекайте 7 минут. Таким же образом испеките еще 2 коржа.
И готовьте крем. Разотрите желтки с половиной сахара. Молоко вскипятите и влейте в получившуюся массу. Перемешайте, протрите через сито и охладите.
Из половины сахара и 300 мл воды сварите сироп. Взбивайте с белками, пока масса не остынет. Отдельно взбейте миксером сливочное масло, постепенно добавляя смесь желтков и молока.
Влейте кофе, затем аккуратно введите взбитые с сахарным сиропом белки. Осторожно перемешайте и поставьте в холодильник.
И приготовьте шоколадный ганаш. Ганаш — это смесь растопленного шоколада, сливок и сливочного масла. Его можно делать из разных сортов шоколада, обычно ганашем покрывают торты сверху.
Белый шоколад натрите на терке. В сотейнике смешайте молоко со сливками, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, сразу добавьте измельченный шоколад и сливочное масло. Перемешайте миксером до однородности.
Промажьте 2 бисквитных коржа охлажденным кремом. Положите один корж на другой. Накройте оставшимся бисквитным коржом.
Сверху аккуратно вылейте на торт половину шоколадного ганаша. Кулинарной лопаткой разровняйте поверхность и смажьте бока. Поставьте торт в холодильник на 1 час. А потом покройте торт вторым слоем ганаша, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник еще на 2 часа.
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