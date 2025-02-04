Вкусный торт "Джоконда"с особенным бисквитом: рецепт вкусного десерта

В этом рецепте бисквит готовится из миндальной муки вместо пшеничной.

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Торт "Джоконда" получил свое название от одноименного бисквита, который отличается от классического техникой приготовления. Бисквитное тесто делается на основе миндальной муки и к цельным яйцам прибавляются яичные белки. Такой бисквит долго остается свежим и идеально сочетается с заварным масляным кремом ганашем из белого шоколада. Фокус расскажет, как его приготовить.

Торт "Джоконда"

Ингредиенты:

Для бисквита:

миндальная мука – 200 г;

сливочное масло – 50 г;

сахарная пудра – 25 г;

мука – 50 г;

сахар – 200 г;

пять яиц;

пять яичных белков.

Для крема:

сливочное масло – 400 г;

сахар – 250 г;

крепкий кофе – 30 мл;

два яичных белков;

четыре яичных желтков;

молоко – 100 мл.

Для шоколадного ганаша:

сливочное масло – 30 г;

сливки жирностью 35% – 50 мл;

белый шоколад – 175 г;

молоко – 120 мл.

Сначала приготовьте бисквит. Миксером взбейте три яйца с сахаром и миндалем. Продолжая взбивать, добавьте по одному оставшиеся яйца. Растопите сливочное масло, добавьте в него 1 ст. л. получившейся яичной смеси, перемешайте и отставьте.

Взбейте белки с сахарной пудрой и введите в смесь яиц с миндалем. Аккуратно перемешайте и всыпьте просеянную муку, добавьте оставшуюся смесь яиц и растопленного масла. Снова перемешайте.

Разогрейте духовку до 230 °С. Круглую форму для выпечки застелите пергаментом. Выложите в форму 1/3 теста, разровняйте поверхность. Выпекайте 7 минут. Таким же образом испеките еще 2 коржа.

И готовьте крем. Разотрите желтки с половиной сахара. Молоко вскипятите и влейте в получившуюся массу. Перемешайте, протрите через сито и охладите.

Из половины сахара и 300 мл воды сварите сироп. Взбивайте с белками, пока масса не остынет. Отдельно взбейте миксером сливочное масло, постепенно добавляя смесь желтков и молока.

Влейте кофе, затем аккуратно введите взбитые с сахарным сиропом белки. Осторожно перемешайте и поставьте в холодильник.

И приготовьте шоколадный ганаш. Ганаш — это смесь растопленного шоколада, сливок и сливочного масла. Его можно делать из разных сортов шоколада, обычно ганашем покрывают торты сверху.

Белый шоколад натрите на терке. В сотейнике смешайте молоко со сливками, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Снимите с огня, сразу добавьте измельченный шоколад и сливочное масло. Перемешайте миксером до однородности.

Промажьте 2 бисквитных коржа охлажденным кремом. Положите один корж на другой. Накройте оставшимся бисквитным коржом.

Сверху аккуратно вылейте на торт половину шоколадного ганаша. Кулинарной лопаткой разровняйте поверхность и смажьте бока. Поставьте торт в холодильник на 1 час. А потом покройте торт вторым слоем ганаша, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник еще на 2 часа.

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