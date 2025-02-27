Торт "Монастырская хата" из слоеного теста: рецепт вкусного десерта

Торт "Монастырская хата" славится своей оригинальной формой и вишневой начинкой.

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Торт "Монастырская изба", или "Монастырская хата" готовится из трубочек с вишней с вкусным кремом и тертым шоколадом. С тестом возиться не придется: используйте готовое слоеное. Вам останется только слегка раскатать его, нарезать полосками, начинить вишней и испечь. Рецептом поделились на сайте Tortino.

Монастырская хата

Ингредиенты:

тесто слоеное бездрожжевое — 500 г.

Для начинки:

вишня замороженная — 500 г;

сахар —180 г;

Крахмал кукурузный — 1 ст. л.

Для крема:

сметана 30% — 800 г;

сахар ванильный — 10 г;

сахарная пудра — 150 г.

Для украшения:

шоколад горький 50 г.

Подготовьте ингредиенты для торта "Монастырская хата". Если тесто заморожено, то размораживайте его постепенно, в холодильнике, чтобы не нарушились слои.

Когда тесто для торта оттает, займитесь вишней. Выложите ее в дуршлаг, установленный над миской. Дайте оттаять. Лишняя жидкость будет стекать в миску (можно использовать ее для приготовления напитков).

Сахар смешайте с крахмалом. Раскатайте слоеное тесто и нарежьте полосками длиной около 22 см и шириной 7 см (15 штук). Распределите сверху вишню. Посыпьте сахаром, смешанным с крахмалом.

Сформируйте "бревнышки" для "Монастырской хаты", выпекайте трубочки с вишнями в духовке, разогретой до 200 °C примерно 20 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре.

Приготовьте крем для торта. Сметану взбейте миксером с сахарной пудрой и ванильным сахаром до получения пышной однородной массы.

И собирайте торт "Монастырская хата". Выложите на тарелку выпеченные трубочки с начинкой из вишни слоями в следующем порядке: 5 штук, 4, 3, 2, 1, щедро промазывая кремом.

Уберите торт в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей посыпьте тертым горьким шоколадом.

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