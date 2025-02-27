Торт "Монастирська хата" з листкового тіста: рецепт смачного десерта

Торт "Монастирська хата" славиться своєю оригінальною формою і вишневою начинкою.

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Торт "Монастирська хата", або "Монастирська хата" готується з трубочок із вишнею зі смачним кремом і тертим шоколадом. З тістом возитися не доведеться: використовуйте готове листкове. Вам залишиться тільки злегка розкачати його, нарізати смужками, начинити вишнею і спекти. Рецептом поділилися на сайті Tortino.

Монастирська хата

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове — 500 г.

Для начинки:

вишня заморожена — 500 г;

цукор -180 г;

Крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.

Для крему:

сметана 30% — 800 г;

цукор ванільний — 10 г;

цукрова пудра — 150 г.

Для прикраси:

шоколад гіркий 50 г.

Підготуйте інгредієнти для торта "Монастирська хата". Якщо тісто заморожене, то розморожуйте його поступово, в холодильнику, щоб не порушилися шари.

Коли тісто для торта відтане, займіться вишнею. Викладіть її в друшляк, встановлений над мискою. Дайте відтанути. Зайва рідина стікатиме в миску (можна використовувати її для приготування напоїв).

Цукор змішайте з крохмалем. Розкачайте листкове тісто і наріжте смужками завдовжки близько 22 см і завширшки 7 см (15 штук). Розподіліть зверху вишню. Посипте цукром, змішаним із крохмалем.

Сформуйте "колоди" для "Монастирської хати", випікайте трубочки з вишнями в духовці, розігрітій до 200 °C приблизно 20 хвилин. Дайте повністю охолонути за кімнатної температури.

Приготуйте крем для торта. Сметану збийте міксером із цукровою пудрою та ванільним цукром до отримання пишної однорідної маси.

І збирайте торт "Монастирська хата". Викладіть на тарілку випечені трубочки з начинкою з вишні шарами в такому порядку: 5 штук, 4, 3, 2, 1, щедро промазуючи кремом.

Приберіть торт у холодильник мінімум на 3 години. Перед подаванням посипте тертим гірким шоколадом.

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