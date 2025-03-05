Шоколадний млинцевий торт: найпростіший рецепт десерту на свято

Торт із млинців дуже просто приготувати, адже замість коржів потрібно просто напекти млинців.

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Шоколадний млинцевий торт готується дуже просто. Тож якщо хочете порадувати близьких смачним тортиком на свята, то кращого рецепта не придумати. Фокус розповість, як його приготувати.

Шоколадний млинцевий торт

Інгредієнти:

Для крему:

вершки 35% — 500 мл;

цукор — 1/4-1/3 склянки;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

шоколадна стружка для прикраси.

Для шоколадних млинців:

борошно — 3/4 склянки;

шоколад — 120 г;

вершкове масло — 120 г;

молоко — 310 мл;

три яйця;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний екстракт — 1/2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Наріжте вершкове масло шматочками. У маленький сотейник налийте 2 ст. л. води, покладіть вершкове масло і доведіть до кипіння. Зніміть з вогню, добре перемішайте і додайте шоколад, поламаний на шматочки. Залиште масу на 5 хвилин, а потім перемішайте вінчиком, поки всі інгредієнти не розчиняться. Відставте й остудіть.

У мисці перемішайте борошно, цукор і сіль. В іншій мисці змішайте молоко, яйця і ванільний екстракт. Перелийте рідкі інгредієнти до сухих і перемішайте масу вінчиком. Додайте холодну шоколадну суміш і розмішайте.

Накрийте миску харчовою плівкою або кришкою і поставте в холодильник мінімум на 2 години або на ніч.

Смажте млинці по одному, на добре розігрітій пательні на рослинній олії. Остудіть готові млинці.

І приготуйте крем. Збийте вершки до м'яких піків, додайте цукор і ванільний екстракт і продовжуйте збивати до твердих піків. Викладайте млинці на блюдо і змащуйте збитими вершками. Зберіть торт і прикрасьте шоколадною стружкою. Поставте мінімум на 4 години в холодильник.

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