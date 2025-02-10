Смак, знайомий з дитинства: рецепт шоколадного сметанника
Цей смачний торт вирізняє особливий сметанний крем із легкою кислинкою.
Шоколадний сметанник — простий і дуже смачний торт, знайомий із дитинства. Його особливість — смачний сметанний крем із кислинкою. Готується торт дуже просто, але варто робити його за день до подачі, щоб крем просочив коржі. Класичний шоколадний сметанник — чудовий торт до будь-якого свята. Рецептом поділилися на сайті Smachnenke.
Шоколадний сметанник
Інгредієнти:
Для тіста:
- три яйця;
- сметана 12% — 250 г;
- цукор-пісок 160 г
- борошно — 130 г;
- какао-порошок — 50 г;
- оцет столовий 9% — 1 ст. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.
- сіль — 1 ч. л.
Для крему:
- сметана 18% — 500 г;
- молоко згущене з цукром — 200 г;
- лимонний сік — 15 г;
- цукор ванільний — 10 г.
Для глазурі:
- сметана 18% — 3 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- какао-порошок — 1 ст. л.;
- масло вершкове — 1 ст. л.
Увімкніть духовку на 160 градусів і дістаньте яйця заздалегідь із холодильника. Дно форми для випічки 20 см у діаметрі застеліть пергаментом. Збийте міксером яйця з цукром протягом двох хвилин. Додайте сметану та перемішайте. Просійте до цих інгредієнтів борошно, какао-порошок і соду, додайте сіль. Перемішайте вінчиком або міксером на низькій швидкості до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте.
Вилийте тісто у форму, рівномірно розподіліть. Поставте в заздалегідь розігріту духовку. Випікайте приблизно 50 хвилин. Перевірте корж на готовність за допомогою зубочистки: вставте її в середину і вийміть, на ній не має бути слідів тіста.
Дістаньте форму з духовки. Трохи остудіть і дістаньте бісквіт із форми.
І готуйте крем. Згущене молоко перекладіть у зручну миску, додайте свіжовичавлений лимонний сік, перемішайте. Введіть холодну сметану та ванільний цукор або ванільний екстракт. Збийте міксером на високій швидкості. 3 ст. л. крему відкладіть для того, щоб потім покрити боки торта.
З бісквіта зріжте верхівку, таким чином вирівнявши його. Верхівку подрібніть на крихту. Розріжте бісквіт на три коржі. Зберіть торт, змащуючи кожен корж кремом. Приберіть торт у холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч.
Для глазурі змішайте в каструльці сметану, цукор і какао. Нагрівайте, поки цукор не розчиниться. Додайте вершкове масло. Перемішайте і дайте охолонути. Вилийте глазур на торт, поки він ще у формі. Приберіть у холодильник на 15 хвилин до стабілізації глазурі.
Перед подачею змастіть торт з боків залишеним заздалегідь кремом і покрийте їх бісквітною крихтою.
Читайте також:
Смачний торт "Джоконда" з особливим бісквітом: рецепт смачного десерту
Одне велике тістечко для справжніх ласунів: рецепт торта "Еклер"
Знаменитий торт "Сенатор": рецепт смачного торта з хрустким безе