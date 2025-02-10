Смак, знайомий з дитинства: рецепт шоколадного сметанника

Цей смачний торт вирізняє особливий сметанний крем із легкою кислинкою.

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Шоколадний сметанник — простий і дуже смачний торт, знайомий із дитинства. Його особливість — смачний сметанний крем із кислинкою. Готується торт дуже просто, але варто робити його за день до подачі, щоб крем просочив коржі. Класичний шоколадний сметанник — чудовий торт до будь-якого свята. Рецептом поділилися на сайті Smachnenke.

Шоколадний сметанник

Інгредієнти:

Для тіста:

три яйця;

сметана 12% — 250 г;

цукор-пісок 160 г

борошно — 130 г;

какао-порошок — 50 г;

оцет столовий 9% — 1 ст. л.;

сода харчова — 1 ч. л.

сіль — 1 ч. л.

Для крему:

сметана 18% — 500 г;

молоко згущене з цукром — 200 г;

лимонний сік — 15 г;

цукор ванільний — 10 г.

Для глазурі:

сметана 18% — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

какао-порошок — 1 ст. л.;

масло вершкове — 1 ст. л.

Увімкніть духовку на 160 градусів і дістаньте яйця заздалегідь із холодильника. Дно форми для випічки 20 см у діаметрі застеліть пергаментом. Збийте міксером яйця з цукром протягом двох хвилин. Додайте сметану та перемішайте. Просійте до цих інгредієнтів борошно, какао-порошок і соду, додайте сіль. Перемішайте вінчиком або міксером на низькій швидкості до однорідності. Додайте оцет і знову перемішайте.

Вилийте тісто у форму, рівномірно розподіліть. Поставте в заздалегідь розігріту духовку. Випікайте приблизно 50 хвилин. Перевірте корж на готовність за допомогою зубочистки: вставте її в середину і вийміть, на ній не має бути слідів тіста.

Дістаньте форму з духовки. Трохи остудіть і дістаньте бісквіт із форми.

І готуйте крем. Згущене молоко перекладіть у зручну миску, додайте свіжовичавлений лимонний сік, перемішайте. Введіть холодну сметану та ванільний цукор або ванільний екстракт. Збийте міксером на високій швидкості. 3 ст. л. крему відкладіть для того, щоб потім покрити боки торта.

З бісквіта зріжте верхівку, таким чином вирівнявши його. Верхівку подрібніть на крихту. Розріжте бісквіт на три коржі. Зберіть торт, змащуючи кожен корж кремом. Приберіть торт у холодильник мінімум на 5 годин, а краще на ніч.

Для глазурі змішайте в каструльці сметану, цукор і какао. Нагрівайте, поки цукор не розчиниться. Додайте вершкове масло. Перемішайте і дайте охолонути. Вилийте глазур на торт, поки він ще у формі. Приберіть у холодильник на 15 хвилин до стабілізації глазурі.

Перед подачею змастіть торт з боків залишеним заздалегідь кремом і покрийте їх бісквітною крихтою.

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