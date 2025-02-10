Вкус, знакомый с детства: рецепт шоколадного сметанника
Этот вкусный торт отличает особенный сметанный крем с легкой кислинкой.
Шоколадный сметанник — простой и очень вкусный торт, знакомый с детства. Его особенность – вкусный сметанный крем с кислинкой. Готовится торт очень просто, но стоит делать его за день до подачи, чтобы крем пропитал коржи. Классический шоколадный сметанник — отличный торт к любому празднику. Рецептом поделились на сайте Smachnenke.
Шоколадный сметанник
Ингредиенты:
Для теста:
- три яйца;
- сметана 12% — 250 г;
- сахар-песок 160 г
- мука — 130 г;
- какао-порошок — 50 г;
- уксус столовый 9% — 1 ст. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана 18% — 500 г;
- молоко сгущенное с сахаром — 200 г;
- лимонный сок — 15 г;
- сахар ванильный — 10 г.
Для глазури:
- сметана 18% — 3 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- какао-порошок — 1 ст. л.;
- масло сливочное — 1 ст. л.
Включите духовку на 160 градусов и достаньте яйца заранее из холодильника. Дно формы для выпечки 20 см в диаметре застелите пергаментом. Взбейте миксером яйца с сахаром в течение двух минут. Добавьте сметану и перемешайте. Просейте к этим ингредиентам муку, какао-порошок и соду, добавьте соль. Перемешайте венчиком или миксером на низкой скорости до однородности. Добавьте уксус и снова перемешайте.
Вылейте тесто в форму, равномерно распределите. Поставьте в заранее разогретую духовку. Выпекайте примерно 50 минут. Проверьте корж на готовность с помощью зубочистки: вставьте ее в середину и выньте, на ней не должно быть следов теста.
Достаньте форму из духовки. Немного остудите и достаньте бисквит из формы.
И готовьте крем. Сгущенку переложите в удобную миску, добавьте свежевыжатый лимонный сок, перемешайте. Введите холодную сметану и ванильный сахар или ванильный экстракт. Взбейте миксером на высокой скорости. 3 ст. л. крема отложите для того, чтобы потом покрыть бока торта.
С бисквита срежьте верхушку, таким образом выровняв его. Верхушку измельчите в крошку. Разрежьте бисквит на три коржа. Соберите торт, смазывая каждый корж кремом. Уберите торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.
Для глазури смешайте в кастрюльке сметану, сахар и какао. Нагревайте, пока сахар не раствориться. Добавьте сливочное масло. Перемешайте и дайте остыть. Вылейте глазурь на торт, пока он еще в форме. Уберите в холодильник на 15 минут до стабилизации глазури.
Перед подачей смажьте торт по бокам оставленным заранее кремом и покройте их бисквитной крошкой.
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