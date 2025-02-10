Вкус, знакомый с детства: рецепт шоколадного сметанника

Этот вкусный торт отличает особенный сметанный крем с легкой кислинкой.

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Шоколадный сметанник — простой и очень вкусный торт, знакомый с детства. Его особенность – вкусный сметанный крем с кислинкой. Готовится торт очень просто, но стоит делать его за день до подачи, чтобы крем пропитал коржи. Классический шоколадный сметанник — отличный торт к любому празднику. Рецептом поделились на сайте Smachnenke.

Шоколадный сметанник

Ингредиенты:

Для теста:

три яйца;

сметана 12% — 250 г;

сахар-песок 160 г

мука — 130 г;

какао-порошок — 50 г;

уксус столовый 9% — 1 ст. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

Для крема:

сметана 18% — 500 г;

молоко сгущенное с сахаром — 200 г;

лимонный сок — 15 г;

сахар ванильный — 10 г.

Для глазури:

сметана 18% — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

какао-порошок — 1 ст. л.;

масло сливочное — 1 ст. л.

Включите духовку на 160 градусов и достаньте яйца заранее из холодильника. Дно формы для выпечки 20 см в диаметре застелите пергаментом. Взбейте миксером яйца с сахаром в течение двух минут. Добавьте сметану и перемешайте. Просейте к этим ингредиентам муку, какао-порошок и соду, добавьте соль. Перемешайте венчиком или миксером на низкой скорости до однородности. Добавьте уксус и снова перемешайте.

Вылейте тесто в форму, равномерно распределите. Поставьте в заранее разогретую духовку. Выпекайте примерно 50 минут. Проверьте корж на готовность с помощью зубочистки: вставьте ее в середину и выньте, на ней не должно быть следов теста.

Достаньте форму из духовки. Немного остудите и достаньте бисквит из формы.

И готовьте крем. Сгущенку переложите в удобную миску, добавьте свежевыжатый лимонный сок, перемешайте. Введите холодную сметану и ванильный сахар или ванильный экстракт. Взбейте миксером на высокой скорости. 3 ст. л. крема отложите для того, чтобы потом покрыть бока торта.

С бисквита срежьте верхушку, таким образом выровняв его. Верхушку измельчите в крошку. Разрежьте бисквит на три коржа. Соберите торт, смазывая каждый корж кремом. Уберите торт в холодильник минимум на 5 часов, а лучше на ночь.

Для глазури смешайте в кастрюльке сметану, сахар и какао. Нагревайте, пока сахар не раствориться. Добавьте сливочное масло. Перемешайте и дайте остыть. Вылейте глазурь на торт, пока он еще в форме. Уберите в холодильник на 15 минут до стабилизации глазури.

Перед подачей смажьте торт по бокам оставленным заранее кремом и покройте их бисквитной крошкой.

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