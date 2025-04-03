Домашній торт із маком і горіхами: рецепт смачного десерту

Тришаровий домашній торт із маком і горіхами в розрізі має дуже красивий і апетитний вигляд. І для його приготування потрібні найпростіші інгредієнти.

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Фокус розповість, як його приготувати.

Цей домашній торт виходить з першого разу практично у всіх — тож з ним впорається навіть кондитер-початківець. Замість кураги можете взяти родзинки або чорнослив, замість волоських горіхів — очищений мигдаль, або лісові горіхи. А коржі можна просочити цукровим сиропом.

Домашній торт із маком і волоськими горіхами

Інгредієнти:

борошно — 1,5 склянки;

три яйця;

сметана — 350 г;

крохмаль — 1,5 ст. л.;

цукор — 1,5 склянки;

сода — 1,5 ч. л.;

мак — 0,5 склянки;

курага подрібнена — 0,5 склянки;

волоські горіхи мелені — 2 склянки;

масло вершкове — 100 г;

1 банка згущеного молока.

Розділіть борошно, цукор, сметану, крохмаль і соду на три рівні частини. Збийте одну частину цукру з 1 яйцем. Додайте по 1 частині крохмалю, сметани, просіяного борошна, соди та 1 склянку волоських горіхів.

Форму для випічки змастіть рослинною олією і застеліть пергаментом. Влийте горіхове тісто і випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності, приблизно 20 хвилин.

Мак промийте теплою водою, ошпарте крутим окропом і відразу ж злийте воду. Знову ошпарте окропом і дайте постояти 1 хвилину. Збийте з яйцем другу частину цукру. Додайте по одній частині тих самих інгредієнтів, але замість горіхів покладіть пропарений мак. Влийте тісто у форму і випікайте за тієї ж температури 20 хвилин.

Збийте цукор, що залишився, з яйцем, що залишилося, додайте решту інгредієнтів і подрібнену курагу. Перемішайте, влийте у форму і знову випікайте 20 хвилин.

Згущене молоко збийте з вершковим маслом. Промажте кремом, що вийшов, усі три коржі.

Складіть коржі один на одного в будь-якій послідовності. Але красиво вийде, якщо маковий корж опиниться посередині. Зверху присипте рештою волоських горіхів.

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