Класичний торт "Мурашник": найпростіший рецепт смачних ласощів
Торт "Мурашник" зазвичай готували зі шматочків пісочного печива зі згущеним молоком. Але навіть цей простий десерт можна зробити більш вишуканим.
Торт "Мурашник" зазвичай готували наші мами та бабусі. І він багатьом подобався через простоту рецепта: печиво і згущене молоко. Але цей рецепт трохи складніший: основу ми готуємо самі. Фокус розповість як приготувати смачний торт "Мурашник".
Головне пам'ятати, в процесі формування торта, коли йому надають форму мурашника, не перестаратися, щоб не переламати крихке печиво.
Торт "Мурашник"
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 г вершкового масла;
- півсклянки цукру;
- склянка сметани (20% жирності);
- дрібка солі;
- ½ ч. л. розпушувача;
- ½ ч. л. соди, гашеної лимонним соком або оцтом;
- 500 г борошна.
Для крему та прикраси:
- банка вареного згущеного молока;
- 200 г вершкового масла;
- родзинки, горіхи, сухофрукти, цукати;
- білий шоколад або будь-який інший на ваш смак.
Розтопіть 200 г вершкового масла. До кипіння доводити не треба. У вас має вийти приблизно склянка масла.
Змішуємо масло з половиною склянки цукрового піску, склянкою сметани, дрібкою солі.
Додаємо ½ ч. л. розпушувача і стільки ж соди, гашеної лимонним соком або оцтом. Усе ретельно перемішуємо.
Додаємо 500 г (3,5-4 склянки) борошна і замішуємо тісто. Воно має вийти густим і щільним.
На півгодини відправляємо тісто в холодильник. А потім прокручуємо його в м'ясорубці або тремо на крупній тертці. Краще робити це одразу над вистеленим пергаментом листом. Намагайтеся, щоб тіста в результаті вийшов один рівномірний шар. Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин. Даємо охолонути.
І готуємо крем. Банку вареного згущеного молока перемішуємо з 200 г вершкового масла кімнатної температури. Після акуратно перемішуємо лопаткою свіжоспечене печиво і крем.
Формуємо сам торт у вигляді такого мурашника, який вам більше до душі. У цей момент можна доповнити торт родзинками, горіхами на ваш смак, цукатами та сухофруктами. Прикрашаємо торт "Мурашник" розтопленим білим шоколадом. Відправляємо торт у холодильник на кілька годин, але найкраще на ніч. Торт "Мурашник" готовий: нарізайте і насолоджуйтеся.
Читайте також:
Надзвичайно смачний десерт на свята і просто так: як приготувати торт із грушею та шоколадом
Італійський березневий десерт: рецепт торта "Мімоза"
Неймовірний смак і дивовижний аромат: рецепт незвичайного торта "Наполеон" (відео)