Класичний торт "Мурашник": найпростіший рецепт смачних ласощів

Торт "Мурашник" зазвичай готували зі шматочків пісочного печива зі згущеним молоком. Але навіть цей простий десерт можна зробити більш вишуканим.

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Торт "Мурашник" зазвичай готували наші мами та бабусі. І він багатьом подобався через простоту рецепта: печиво і згущене молоко. Але цей рецепт трохи складніший: основу ми готуємо самі. Фокус розповість як приготувати смачний торт "Мурашник".

Головне пам'ятати, в процесі формування торта, коли йому надають форму мурашника, не перестаратися, щоб не переламати крихке печиво.

Торт "Мурашник"

Інгредієнти:

Для тіста:

200 г вершкового масла;

півсклянки цукру;

склянка сметани (20% жирності);

дрібка солі;

½ ч. л. розпушувача;

½ ч. л. соди, гашеної лимонним соком або оцтом;

500 г борошна.

Для крему та прикраси:

банка вареного згущеного молока;

200 г вершкового масла;

родзинки, горіхи, сухофрукти, цукати;

білий шоколад або будь-який інший на ваш смак.

Розтопіть 200 г вершкового масла. До кипіння доводити не треба. У вас має вийти приблизно склянка масла.

Змішуємо масло з половиною склянки цукрового піску, склянкою сметани, дрібкою солі.

Додаємо ½ ч. л. розпушувача і стільки ж соди, гашеної лимонним соком або оцтом. Усе ретельно перемішуємо.

Додаємо 500 г (3,5-4 склянки) борошна і замішуємо тісто. Воно має вийти густим і щільним.

На півгодини відправляємо тісто в холодильник. А потім прокручуємо його в м'ясорубці або тремо на крупній тертці. Краще робити це одразу над вистеленим пергаментом листом. Намагайтеся, щоб тіста в результаті вийшов один рівномірний шар. Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці близько 20 хвилин. Даємо охолонути.

І готуємо крем. Банку вареного згущеного молока перемішуємо з 200 г вершкового масла кімнатної температури. Після акуратно перемішуємо лопаткою свіжоспечене печиво і крем.

Формуємо сам торт у вигляді такого мурашника, який вам більше до душі. У цей момент можна доповнити торт родзинками, горіхами на ваш смак, цукатами та сухофруктами. Прикрашаємо торт "Мурашник" розтопленим білим шоколадом. Відправляємо торт у холодильник на кілька годин, але найкраще на ніч. Торт "Мурашник" готовий: нарізайте і насолоджуйтеся.

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