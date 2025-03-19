Італійський березневий десерт: рецепт торта "Мімоза"

Торт "Мімоза" — це десерт, придуманий спеціально для першого місяця весни в Італії.

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Торт "Мімоза" — десерт, названий так тому, що розкришений бісквіт, яким він прикрашений, за зовнішнім виглядом нагадує квіти мімози. Торт "Мімоза" зазвичай починають готувати в березні і часто печуть на Великдень. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Десерт був винайдений у Рієті в 1960-х роках ресторатором Адельмо Ренці: його оригінальний рецепт досі тримається в секреті, але цілком можливо приготувати щось дуже схоже. У цьому рецепті бісквіт просочується ароматним лікером Гранд Марньє і заповнюється заварним кремом і вершками. Поверхня торта прикрашається обрізками бісквіта, подрібненими на дуже дрібну крихту, і цукровою пудрою.

Торт "Мімоза"

Інгредієнти:

225 г цукру;

225 г борошна;

6 яєць;

пакетик ванілі;

сіль, вершкове масло і борошно для форми.

Для крему та подачі:

400 г свіжих вершків;

350 г заварного крему

лікер Гранд Марньє, цукрова пудра.

Для приготування бісквіта збийте яйця з цукром і дрібкою солі до утворення пишної піни. Акуратно додайте борошно і ваніль, просіваючи їх. Перекладіть суміш у роз'ємну форму (близько 28 см), змащену вершковим маслом і присипану борошном, потім випікайте за температури 180 °C протягом 25-30 хвилин.

Дістаньте бісквіт із духовки і дайте йому охолонути. Розріжте його на три коржі та змочіть лікером Гранд Марньє. Якщо немає лікеру, то змочіть цукровим сиропом.

Додайте в крем 200 г збитих вершків. Промажте коржі кремом, зберіть торт і обмажте боки торта кремом. Зверху прикрасьте збитими з цукровою пудрою вершками. Посипте поверхню обрізками бісквіта, дуже дрібною крихтою, і поставте торт у холодильник.

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