Італійський березневий десерт: рецепт торта "Мімоза"
Торт "Мімоза" — це десерт, придуманий спеціально для першого місяця весни в Італії.
Торт "Мімоза" — десерт, названий так тому, що розкришений бісквіт, яким він прикрашений, за зовнішнім виглядом нагадує квіти мімози. Торт "Мімоза" зазвичай починають готувати в березні і часто печуть на Великдень. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.
Десерт був винайдений у Рієті в 1960-х роках ресторатором Адельмо Ренці: його оригінальний рецепт досі тримається в секреті, але цілком можливо приготувати щось дуже схоже. У цьому рецепті бісквіт просочується ароматним лікером Гранд Марньє і заповнюється заварним кремом і вершками. Поверхня торта прикрашається обрізками бісквіта, подрібненими на дуже дрібну крихту, і цукровою пудрою.
Торт "Мімоза"
Інгредієнти:
- 225 г цукру;
- 225 г борошна;
- 6 яєць;
- пакетик ванілі;
- сіль, вершкове масло і борошно для форми.
Для крему та подачі:
- 400 г свіжих вершків;
- 350 г заварного крему
- лікер Гранд Марньє, цукрова пудра.
Для приготування бісквіта збийте яйця з цукром і дрібкою солі до утворення пишної піни. Акуратно додайте борошно і ваніль, просіваючи їх. Перекладіть суміш у роз'ємну форму (близько 28 см), змащену вершковим маслом і присипану борошном, потім випікайте за температури 180 °C протягом 25-30 хвилин.
Дістаньте бісквіт із духовки і дайте йому охолонути. Розріжте його на три коржі та змочіть лікером Гранд Марньє. Якщо немає лікеру, то змочіть цукровим сиропом.
Додайте в крем 200 г збитих вершків. Промажте коржі кремом, зберіть торт і обмажте боки торта кремом. Зверху прикрасьте збитими з цукровою пудрою вершками. Посипте поверхню обрізками бісквіта, дуже дрібною крихтою, і поставте торт у холодильник.
Читайте також:
Тане в роті: рецепт смачного домашнього торта
Неймовірний смак і дивовижний аромат: рецепт незвичайного торта "Наполеон" (відео)
Торт "Монастирська хата" з листкового тіста: рецепт смачного десерту