Итальянский мартовский десерт: рецепт торта "Мимоза"
Торт "Мимоза" — это десерт, придуманный специально для первого месяца весны в Италии.
Торт "Мимоза" — десерт, названный так потому, что раскрошенный бисквит, которым он украшен, по внешнему виду напоминает цветы мимозы. Торт "Мимоза" обычно начинают готовить в марте и часто пекут на Пасху. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.
Десерт был изобретен в Риети в 1960-х годах ресторатором Адельмо Ренци: его оригинальный рецепт до сих пор держится в секрете, но вполне возможно приготовить что-то очень похожее. В этом рецепте бисквит пропитывается ароматным ликером Гранд Марнье и заполняется заварным кремом и сливками. Поверхность торта украшается обрезками бисквита, измельченными в очень мелкую крошку, и сахарной пудрой.
Торт "Мимоза"
Ингредиенты:
- 225 г сахара;
- 225 г муки;
- 6 яиц;
- пакетик ванили;
- соль, сливочное масло и мука для формы.
Для крема и подачи:
- 400 г свежих сливок;
- 350 г заварного крема
- ликер Гранд Марнье, сахарная пудра.
Для приготовления бисквита взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной пены. Аккуратно добавьте муку и ваниль, просеивая их. Переложите смесь в разъемную форму (около 28 см), смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой, затем выпекайте при температуре 180 °C в течение 25–30 минут.
Достаньте бисквит из духовки и дайте ему остыть. Разрежьте его на три коржа и смочите ликером Гранд Марнье. Если нет ликера, то смочите сахарным сиропом.
Добавьте в крем 200 г взбитых сливок. Промажьте коржи кремом, соберите торт и обмажьте бока торта кремом. Сверху украсьте взбитыми с сахарной пудрой сливками. Посыпьте поверхность обрезками бисквита, очень мелкой крошкой, и поставьте торт в холодильник.
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