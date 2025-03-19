Итальянский мартовский десерт: рецепт торта "Мимоза"

Торт "Мимоза" — это десерт, придуманный специально для первого месяца весны в Италии.

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Торт "Мимоза" — десерт, названный так потому, что раскрошенный бисквит, которым он украшен, по внешнему виду напоминает цветы мимозы. Торт "Мимоза" обычно начинают готовить в марте и часто пекут на Пасху. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Десерт был изобретен в Риети в 1960-х годах ресторатором Адельмо Ренци: его оригинальный рецепт до сих пор держится в секрете, но вполне возможно приготовить что-то очень похожее. В этом рецепте бисквит пропитывается ароматным ликером Гранд Марнье и заполняется заварным кремом и сливками. Поверхность торта украшается обрезками бисквита, измельченными в очень мелкую крошку, и сахарной пудрой.

Торт "Мимоза"

Ингредиенты:

225 г сахара;

225 г муки;

6 яиц;

пакетик ванили;

соль, сливочное масло и мука для формы.

Для крема и подачи:

400 г свежих сливок;

350 г заварного крема

ликер Гранд Марнье, сахарная пудра.

Для приготовления бисквита взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной пены. Аккуратно добавьте муку и ваниль, просеивая их. Переложите смесь в разъемную форму (около 28 см), смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой, затем выпекайте при температуре 180 °C в течение 25–30 минут.

Достаньте бисквит из духовки и дайте ему остыть. Разрежьте его на три коржа и смочите ликером Гранд Марнье. Если нет ликера, то смочите сахарным сиропом.

Добавьте в крем 200 г взбитых сливок. Промажьте коржи кремом, соберите торт и обмажьте бока торта кремом. Сверху украсьте взбитыми с сахарной пудрой сливками. Посыпьте поверхность обрезками бисквита, очень мелкой крошкой, и поставьте торт в холодильник.

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