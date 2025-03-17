Тает во рту: рецепт вкусного домашнего торта

Торт получается необычайно вкусным и нежным.

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Торт по этому рецепту просто приготовить. И он точно вам понравится. Коржи получаются влажными, а крем в меру сладким. Рецептом поделились на сайте My Home Inspiration.

Домашний торт

Ингредиенты:

Для коржа:

сахар — 200 г;

яйца — четыре штуки;

какао — три стол. ложки;

мука — 200 г;

сливки жирностью 10% для пропитки коржа — 200 мл.

Для крема:

молоко — 200 мл;

сахар — 150 г;

кокосовая стружка — 200 г;

масло сливочное — 150 г.

Яйца соединяем с сахаром и взбиваем до получения белой пышной массы. Муку смешиваем с какао и постепенно всыпаем в яичную массу, аккуратно домешивая с помощью лопатки.

Форму для выпечки мажем маслом и перекладываем в нее тесто. Выпекаем корж в духовке при температуре 180 градусов. И затем дайте остыть.

И готовим крем. В кастрюльку наливаем молоко, кладем масло, всыпаем сахар и помещаем на огонь, чтобы растопить масло.

Теперь в смесь всыпаем кокосовую стружку и размешиваем.

После закипания, варим крем на слабом огне, периодически помешивая.

Корж разрезаем на две части и пропитываем каждую сливками. Этот этап можно пропустить, но так получится вкуснее.

Покрываем один корж кремом или два, как вам больше нравится. Если будете покрывать торт глазурью, то верхний корж не смазывайте кремом. Можно посыпать его тертым шоколадом.

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