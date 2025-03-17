Тане у роті: рецепт смачного домашнього торта

Торт виходить надзвичайно смачним і ніжним.

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Торт за цим рецептом просто приготувати. І він точно вам сподобається. Коржі виходять вологими, а крем в міру солодким. Рецептом поділились на сайті My Home Inspiration.

Домашній торт

Інгредієнти:

Для коржа:

цукор – 200 г;

яйця – чотири штуки;

какао – три стол. ложки;

борошно – 200 г;

вершки жирністю 10% для просочення коржа – 200 мл.

Для крему:

молоко – 200 мл;

цукор – 150 г;

кокосова стружка – 200 г;

масло вершкове – 150 г.

Яйця з'єднуємо з цукром і збиваємо до отримання білої пишної маси. Борошно змішуємо із какао і поступово всипаємо в яєчну масу, акуратно домішуючи за допомогою лопатки.

Форму для випічки мажемо маслом та перекладаємо в неї тісто. Випікаємо корж в духовці при температурі 180 градусів. І потім дайте остигнути.

І готуємо крем. У каструльку наливаємо молоко, кладемо масло, всипаємо цукор і поміщаємо на вогонь, щоб розтопити масло.

Тепер в суміш всипаємо кокосову стружку і розмішуємо.

Після закипання, варимо крем на слабкому вогні, періодично помішуючи.

Корж розрізаємо на дві частини і просочуємо кожну вершками. Цей етап можна пропустити, але так вийде смачніше.

Покриваємо один корж кремом або два, як вам більше подобається. Якщо будете покривати торт глазур’ю, то верхній корж не змащуйте кремом. Можна посипати його тертим шоколадом.

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