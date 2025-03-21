Классический торт "Муравейник": самый простой рецепт вкусного лакомства

Торт "Муравейник" обычно готовили из кусочков песочного печенья со сгущенкой. Но даже этот простой десерт можно сделать более изысканным.

Related video

Торт "Муравейник" обычно готовили наши мамы и бабушки. И он многим нравился из-за простоты рецепта: печенье и сгущенка. Но этот рецепт немного сложнее: основу мы готовим сами. Фокус расскажет как приготовить вкусный торт "Муравейник".

Главное помнить, в процессе формирования торта, когда ему придают форму муравейника, не перестараться, чтобы не переломать хрупкое печенье.

Торт "Муравейник"

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла;

полстакана сахара;

стакан сметаны (20% жирности);

щепотка соли;

½ ч. л. разрыхлителя;

½ ч. л. соды, гашенной лимонным соком или уксусом;

500 г муки.

Для крема и украшения:

банка вареной сгущенки;

200 г сливочного масла;

изюм, орехи, сухофрукты, цукаты;

белый шоколад или любой другой по вашему вкусу.

Растопите 200 г сливочного масла. До кипения доводить не надо. У вас должен получиться примерно стакан масла.

Смешиваем масло с половиной стакана сахарного песка, стаканом сметаны, щепоткой соли.

Добавляем ½ ч. л. разрыхлителя и столько же соды, гашенной лимонным соком или уксусом. Все тщательно перемешиваем.

Добавляем 500 г (3,5–4 стакана) муки и замешиваем тесто. Оно должно получится густым и плотным.

На полчаса отправляем тесто в холодильник. А потом прокручиваем его в мясорубке или трем на крупной терке. Лучше делать это сразу над выстланным пергаментом противнем. Старайтесь, чтобы теста в итоге получился один равномерный слой. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Даем остыть.

И готовим крем. Банку вареной сгущенки перемешиваем с 200 г сливочного масла комнатной температуры. После аккуратно перемешиваем лопаткой свежевыпечененное печенье и крем.

Формируем сам торт в виде такого муравейника, какой вам больше по душе. В этот момент можно дополнить торт изюмом, орехами по вашему вкусу, цукатами и сухофруктами. Украшаем торт "Муравейник" растопленным белым шоколадом. Отправляем торт в холодильник на пару часов, но лучше всего на ночь. Торт "Муравейник" готов: нарезайте и наслаждайтесь.

Читайте также:

Вкуснейший десерт на праздники и просто так: как приготовить торт с грушей и шоколадом

Итальянский мартовский десерт: рецепт торта "Мимоза"

Невероятный вкус и изумительный аромат: рецепт необычного торта "Наполеон" (видео)