Классический торт "Муравейник": самый простой рецепт вкусного лакомства
Торт "Муравейник" обычно готовили из кусочков песочного печенья со сгущенкой. Но даже этот простой десерт можно сделать более изысканным.
Торт "Муравейник" обычно готовили наши мамы и бабушки. И он многим нравился из-за простоты рецепта: печенье и сгущенка. Но этот рецепт немного сложнее: основу мы готовим сами. Фокус расскажет как приготовить вкусный торт "Муравейник".
Главное помнить, в процессе формирования торта, когда ему придают форму муравейника, не перестараться, чтобы не переломать хрупкое печенье.
Торт "Муравейник"
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г сливочного масла;
- полстакана сахара;
- стакан сметаны (20% жирности);
- щепотка соли;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- ½ ч. л. соды, гашенной лимонным соком или уксусом;
- 500 г муки.
Для крема и украшения:
- банка вареной сгущенки;
- 200 г сливочного масла;
- изюм, орехи, сухофрукты, цукаты;
- белый шоколад или любой другой по вашему вкусу.
Растопите 200 г сливочного масла. До кипения доводить не надо. У вас должен получиться примерно стакан масла.
Смешиваем масло с половиной стакана сахарного песка, стаканом сметаны, щепоткой соли.
Добавляем ½ ч. л. разрыхлителя и столько же соды, гашенной лимонным соком или уксусом. Все тщательно перемешиваем.
Добавляем 500 г (3,5–4 стакана) муки и замешиваем тесто. Оно должно получится густым и плотным.
На полчаса отправляем тесто в холодильник. А потом прокручиваем его в мясорубке или трем на крупной терке. Лучше делать это сразу над выстланным пергаментом противнем. Старайтесь, чтобы теста в итоге получился один равномерный слой. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут. Даем остыть.
И готовим крем. Банку вареной сгущенки перемешиваем с 200 г сливочного масла комнатной температуры. После аккуратно перемешиваем лопаткой свежевыпечененное печенье и крем.
Формируем сам торт в виде такого муравейника, какой вам больше по душе. В этот момент можно дополнить торт изюмом, орехами по вашему вкусу, цукатами и сухофруктами. Украшаем торт "Муравейник" растопленным белым шоколадом. Отправляем торт в холодильник на пару часов, но лучше всего на ночь. Торт "Муравейник" готов: нарезайте и наслаждайтесь.
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