Унікальна страва, яка полюбилася всьому світу: рецепт сиропного торта (відео)
Рецепт сиропного торта став вірусним на TikTok. І ці ласощі готуються за лічені хвилини.
Потяг до солодкого важко контролювати, тож час готувати сиропний торт, який став зірковим після публікації на TikTok. Тісто готове до відправки в духовку всього за 10 хвилин, а кінцевий результат виходить приголомшливим. Плюс до всього, у нього унікальний смак і злегка божевільний вигляд. Рецептом поділилися на сайті Click.
Сиропний торт
Інгредієнти:
- 4 яйця;
- 90 г цукру;
- 180 мл молока;
- 110 мл вершкового масла;
- 250 г борошна;
- пакетик розпушувача;
- 50 г кокосової стружки.
Для сиропу:
- 400 мл згущеного молока;
- 100 мл молока;
- кокосова стружка для прикрашання (за бажанням).
Збиваємо яйця кілька секунд, а потім додаємо решту інгредієнтів: трохи цукру, олію, тепле молоко і борошно, змішане з розпушувачем. Завершуємо кокосовою стружкою, добре перемішуємо.
Викладаємо все тісто на деко (37х25 см), застелене папером для випічки, і відразу ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин.
Щойно пиріг повністю пропечеться, дістаньте його і дуже обережно зніміть папір для випічки, потім покладіть його назад у форму, але цього разу перевернувши догори дном. Розрізаємо його і поливаємо зверху сиропом зі згущеного молока, змішаного зі звичайним молоком. На завершення прикрашаємо кокосовою стружкою і залишаємо застигати, щоб торт увібрав усю рідину з дека. Сиропний торт готовий.
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