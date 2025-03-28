Унікальна страва, яка полюбилася всьому світу: рецепт сиропного торта (відео)

Рецепт сиропного торта став вірусним на TikTok. І ці ласощі готуються за лічені хвилини.

Related video

Потяг до солодкого важко контролювати, тож час готувати сиропний торт, який став зірковим після публікації на TikTok. Тісто готове до відправки в духовку всього за 10 хвилин, а кінцевий результат виходить приголомшливим. Плюс до всього, у нього унікальний смак і злегка божевільний вигляд. Рецептом поділилися на сайті Click.

Сиропний торт

Сиропний торт

Інгредієнти:

4 яйця;

90 г цукру;

180 мл молока;

110 мл вершкового масла;

250 г борошна;

пакетик розпушувача;

50 г кокосової стружки.

Для сиропу:

400 мл згущеного молока;

100 мл молока;

кокосова стружка для прикрашання (за бажанням).

Збиваємо яйця кілька секунд, а потім додаємо решту інгредієнтів: трохи цукру, олію, тепле молоко і борошно, змішане з розпушувачем. Завершуємо кокосовою стружкою, добре перемішуємо.

Викладаємо все тісто на деко (37х25 см), застелене папером для випічки, і відразу ставимо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо 30-35 хвилин.

Щойно пиріг повністю пропечеться, дістаньте його і дуже обережно зніміть папір для випічки, потім покладіть його назад у форму, але цього разу перевернувши догори дном. Розрізаємо його і поливаємо зверху сиропом зі згущеного молока, змішаного зі звичайним молоком. На завершення прикрашаємо кокосовою стружкою і залишаємо застигати, щоб торт увібрав усю рідину з дека. Сиропний торт готовий.

Читайте також:

Приємний спосіб добре почати день: рецепт сочників із сиром на сніданок

Класичний торт "Мурашник": найпростіший рецепт смачних ласощів

Справжній смак дитинства: рецепт яблучного пирога з волоськими горіхами