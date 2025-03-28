Уникальное блюдо, которое полюбилось всему миру: рецепт сиропного торта (видео)
Рецепт сиропного торта стал вирусным на TikTok. И это лакомство готовится за считанные минуты.
Тягу к сладкому трудно контролировать, так что пора готовить сиропный торт, который стал звездным после публикации на TikTok. Тесто готово к отправке в духовку всего за 10 минут, а конечный результат получается потрясающим. Плюс ко всему, у него уникальный вкус и слегка безумный вид. Рецептом поделились на сайте Click.
Сиропный торт
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 90 г сахара;
- 180 мл молока;
- 110 мл сливочного масла;
- 250 г муки;
- пакетик разрыхлителя;
- 50 г кокосовой стружки.
Для сиропа:
- 400 мл сгущенного молока;
- 100 мл молока;
- кокосовая стружка для украшения (по желанию).
Взбиваем яйца несколько секунд, а затем добавляем остальные ингредиенты: немного сахара, масло, теплое молоко и муку, смешанную с разрыхлителем. Завершаем кокосовой стружкой, хорошо перемешиваем.
Выкладываем все тесто на противень (37х25 см), застеленный бумагой для выпечки, и сразу ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 30-35 минут.
Как только пирог полностью пропечется, достаньте его и очень осторожно снимите бумагу для выпечки, затем положите его обратно в форму, но на этот раз перевернув вверх дном. Разрезаем его и поливаем сверху сиропом из сгущенного молока, смешанного с обычным молоком. В завершение украшаем кокосовой стружкой и оставляем остывать, чтобы торт впитал всю жидкость из противня. Сиропный торт готов.
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