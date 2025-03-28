Уникальное блюдо, которое полюбилось всему миру: рецепт сиропного торта (видео)

Рецепт сиропного торта стал вирусным на TikTok. И это лакомство готовится за считанные минуты.

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Тягу к сладкому трудно контролировать, так что пора готовить сиропный торт, который стал звездным после публикации на TikTok. Тесто готово к отправке в духовку всего за 10 минут, а конечный результат получается потрясающим. Плюс ко всему, у него уникальный вкус и слегка безумный вид. Рецептом поделились на сайте Click.

Сиропный торт

Сиропный торт

Ингредиенты:

4 яйца;

90 г сахара;

180 мл молока;

110 мл сливочного масла;

250 г муки;

пакетик разрыхлителя;

50 г кокосовой стружки.

Для сиропа:

400 мл сгущенного молока;

100 мл молока;

кокосовая стружка для украшения (по желанию).

Взбиваем яйца несколько секунд, а затем добавляем остальные ингредиенты: немного сахара, масло, теплое молоко и муку, смешанную с разрыхлителем. Завершаем кокосовой стружкой, хорошо перемешиваем.

Выкладываем все тесто на противень (37х25 см), застеленный бумагой для выпечки, и сразу ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 30-35 минут.

Как только пирог полностью пропечется, достаньте его и очень осторожно снимите бумагу для выпечки, затем положите его обратно в форму, но на этот раз перевернув вверх дном. Разрезаем его и поливаем сверху сиропом из сгущенного молока, смешанного с обычным молоком. В завершение украшаем кокосовой стружкой и оставляем остывать, чтобы торт впитал всю жидкость из противня. Сиропный торт готов.

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