Настоящий вкус детства: рецепт яблочного пирога с грецкими орехами

Яблоки и грецкие орехи — сезонные ингредиенты, которые идеально сочетаются друг с другом

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Яблочный пирог — это выпечка, которая неподвластна времени. Яблоки придают этому пирогу мягкость и естественную сладость, а грецкие орехи — хрустящую нотку. Лучшими сортами яблок для этого пирога являются Ренет, Голден или Фуджи, поскольку они хорошо сохраняют свою консистенцию во время приготовления. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Пирог с яблоками и грецкими орехами станет простым рецептом для завтрака, перекуса или дополнения к горячему чаю, когда нам захочется сладкого.

Яблочно-ореховый пирог

Ингредиенты (на форму диаметром 22 см):

250 г муки;

150 г коричневого сахара;

100 г очищенных грецких орехов;

100 мл растительного масла (или топленого сливочного масла);

100 мл молока;

3 яблока;

3 яйца;

1 пакетик разрыхлителя;

1 чайная ложка молотой корицы;

сок ½ лимона;

сахарная пудра по вкусу (для украшения).

Сначала подготовьте яблоки: очистите их и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Затем положите их в миску с лимонным соком, чтобы они не потемнели.

Измельчите грецкие орехи. Не забудьте оставить несколько целых грецких орехов: вы сможете использовать их позже для украшения.

Взбейте яйца и сахар в миске, пока смесь не станет легкой и пенистой. Постепенно добавляйте масло и молоко, аккуратно перемешивая.

Тем временем просейте муку с дрожжами и корицей, затем постепенно добавляйте их в смесь, перемешивая лопаткой.

Добавьте в смесь кубики яблок и рубленые грецкие орехи, тщательно перемешайте, чтобы они равномерно распределились.

Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для выпечки. Украсьте поверхность оставшимися дольками яблок и целыми грецкими орехами.

Выпекайте при температуре 180°C около 40–45 минут, проверяя готовность зубочисткой.

Пирог с яблоками и грецкими орехами готов. Дайте остыть, затем посыпьте сахарной пудрой перед подачей.

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