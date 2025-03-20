Настоящий вкус детства: рецепт яблочного пирога с грецкими орехами
Яблоки и грецкие орехи — сезонные ингредиенты, которые идеально сочетаются друг с другом
Яблочный пирог — это выпечка, которая неподвластна времени. Яблоки придают этому пирогу мягкость и естественную сладость, а грецкие орехи — хрустящую нотку. Лучшими сортами яблок для этого пирога являются Ренет, Голден или Фуджи, поскольку они хорошо сохраняют свою консистенцию во время приготовления. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.
Пирог с яблоками и грецкими орехами станет простым рецептом для завтрака, перекуса или дополнения к горячему чаю, когда нам захочется сладкого.
Яблочно-ореховый пирог
Ингредиенты (на форму диаметром 22 см):
- 250 г муки;
- 150 г коричневого сахара;
- 100 г очищенных грецких орехов;
- 100 мл растительного масла (или топленого сливочного масла);
- 100 мл молока;
- 3 яблока;
- 3 яйца;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- 1 чайная ложка молотой корицы;
- сок ½ лимона;
- сахарная пудра по вкусу (для украшения).
Сначала подготовьте яблоки: очистите их и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Затем положите их в миску с лимонным соком, чтобы они не потемнели.
Измельчите грецкие орехи. Не забудьте оставить несколько целых грецких орехов: вы сможете использовать их позже для украшения.
Взбейте яйца и сахар в миске, пока смесь не станет легкой и пенистой. Постепенно добавляйте масло и молоко, аккуратно перемешивая.
Тем временем просейте муку с дрожжами и корицей, затем постепенно добавляйте их в смесь, перемешивая лопаткой.
Добавьте в смесь кубики яблок и рубленые грецкие орехи, тщательно перемешайте, чтобы они равномерно распределились.
Вылейте смесь в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для выпечки. Украсьте поверхность оставшимися дольками яблок и целыми грецкими орехами.
Выпекайте при температуре 180°C около 40–45 минут, проверяя готовность зубочисткой.
Пирог с яблоками и грецкими орехами готов. Дайте остыть, затем посыпьте сахарной пудрой перед подачей.
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