Выпечка от итальянской бабушки: рецепт нежного яблочного пирога

Нет ничего лучше вкусного яблочного пирога к утреннему кофе.

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Этот яблочный пирог получается нежным и очень вкусным. А его ароматы возвращают нас в детство. Этот яблочный пирог готовят в семье шеф-повара Антонии Клугманн удостоенной звезды Мишлен, уже несколько поколений. И он просто потрясающий. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.

Итальянский яблочный пирог

Ингредиенты:

1 кг яблок;

400 г муки;

300 г сахара;

150 г сливочного масла;

150 г молока;

150 мл рома;

четыре яйца;

1 пакетик разрыхлителя;

ваниль, лимон, корица.

Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Просейте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте мягкое сливочное масло к яйцам, чередуя с мукой и жидкостями (молоком и ромом).

Очистите яблоки, нарежьте их ломтиками и добавьте треть в смесь.

Затем вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметром 28 см).

Приправьте оставшиеся кусочки яблок молотой корицей, семенами 1/2 стручка ванили и тертой цедрой 1 лимона, затем разложите их на поверхности торта, покрывая всю поверхность.

Выпекайте при температуре 180°C в течение 50–60 минут, проверяя готовность, вставив в центр зубочистку — она должна выйти сухой.

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