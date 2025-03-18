Выпечка от итальянской бабушки: рецепт нежного яблочного пирога
Нет ничего лучше вкусного яблочного пирога к утреннему кофе.
Этот яблочный пирог получается нежным и очень вкусным. А его ароматы возвращают нас в детство. Этот яблочный пирог готовят в семье шеф-повара Антонии Клугманн удостоенной звезды Мишлен, уже несколько поколений. И он просто потрясающий. Рецептом поделились на сайте La Cucina Italiana.
Итальянский яблочный пирог
Ингредиенты:
- 1 кг яблок;
- 400 г муки;
- 300 г сахара;
- 150 г сливочного масла;
- 150 г молока;
- 150 мл рома;
- четыре яйца;
- 1 пакетик разрыхлителя;
- ваниль, лимон, корица.
Взбейте яйца с сахаром до образования пены. Просейте муку с разрыхлителем. Постепенно добавляйте мягкое сливочное масло к яйцам, чередуя с мукой и жидкостями (молоком и ромом).
Очистите яблоки, нарежьте их ломтиками и добавьте треть в смесь.
Затем вылейте тесто в смазанную маслом форму (диаметром 28 см).
Приправьте оставшиеся кусочки яблок молотой корицей, семенами 1/2 стручка ванили и тертой цедрой 1 лимона, затем разложите их на поверхности торта, покрывая всю поверхность.
Выпекайте при температуре 180°C в течение 50–60 минут, проверяя готовность, вставив в центр зубочистку — она должна выйти сухой.
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