Випічка від італійської бабусі: рецепт ніжного яблучного пирога
Немає нічого кращого за смачний яблучний пиріг до ранкової кави.
Цей яблучний пиріг виходить ніжним і дуже смачним. А його аромати повертають нас у дитинство. Цей яблучний пиріг готують у сім'ї шеф-кухаря Антонії Клугманн, яка удостоєна зірки Мішлен, вже кілька поколінь. І він просто приголомшливий. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.
Італійський яблучний пиріг
Інгредієнти:
- 1 кг яблук;
- 400 г борошна;
- 300 г цукру;
- 150 г вершкового масла;
- 150 г молока;
- 150 мл рому;
- чотири яйця;
- 1 пакетик розпушувача;
- ваніль, лимон, кориця.
Збийте яйця з цукром до утворення піни. Просійте борошно з розпушувачем. Поступово додавайте м'яке вершкове масло до яєць, чергуючи з борошном і рідинами (молоком і ромом).
Очистіть яблука, наріжте їх скибочками і додайте третину в суміш.
Потім вилийте тісто в змащену маслом форму (діаметром 28 см).
Приправте шматочки яблук, що залишилися, меленою корицею, насінням 1/2 стручка ванілі і тертою цедрою 1 лимона, потім розкладіть їх на поверхні торта, покриваючи всю поверхню.
Випікайте за температури 180°C протягом 50-60 хвилин, перевіряючи готовність, вставивши в центр зубочистку — вона має вийти сухою.
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