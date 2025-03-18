Випічка від італійської бабусі: рецепт ніжного яблучного пирога

Немає нічого кращого за смачний яблучний пиріг до ранкової кави.

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Цей яблучний пиріг виходить ніжним і дуже смачним. А його аромати повертають нас у дитинство. Цей яблучний пиріг готують у сім'ї шеф-кухаря Антонії Клугманн, яка удостоєна зірки Мішлен, вже кілька поколінь. І він просто приголомшливий. Рецептом поділилися на сайті La Cucina Italiana.

Італійський яблучний пиріг

Інгредієнти:

1 кг яблук;

400 г борошна;

300 г цукру;

150 г вершкового масла;

150 г молока;

150 мл рому;

чотири яйця;

1 пакетик розпушувача;

ваніль, лимон, кориця.

Збийте яйця з цукром до утворення піни. Просійте борошно з розпушувачем. Поступово додавайте м'яке вершкове масло до яєць, чергуючи з борошном і рідинами (молоком і ромом).

Очистіть яблука, наріжте їх скибочками і додайте третину в суміш.

Потім вилийте тісто в змащену маслом форму (діаметром 28 см).

Приправте шматочки яблук, що залишилися, меленою корицею, насінням 1/2 стручка ванілі і тертою цедрою 1 лимона, потім розкладіть їх на поверхні торта, покриваючи всю поверхню.

Випікайте за температури 180°C протягом 50-60 хвилин, перевіряючи готовність, вставивши в центр зубочистку — вона має вийти сухою.

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