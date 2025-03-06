Найсмачніша шарлотка з яблуками і корицею: простий рецепт випічки

Шарлотка з яблуками готується дуже легко з простих інгредієнтів.

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Класична шарлотка з яблуками і корицею готується просто, а з'їдається швидко. Бісквітне тісто виходить ніжне і м’яке та просто тане в роті, а яблука і кориця після випікання стають ще ароматнішими. Рецептом поділились на сайті The Saporito.

Цей пиріг з яблуками не вимагає особливих кулінарних навичок. Тільки краще дотримуватись кількох порад:

Яйця повинні бути кімнатної температури (витягніть їх з холодильника принаймні за 15 хвилин до приготування пирога).

Кількість кориці в цьому рецепті залежить від ваших вподобань.

Оцет потрібно обов’язково додати для того, щоб погасити соду. Можете замінити його лимонним соком.

Не забудьте змастити форму для випікання маслом і присипати борошном перед тим, як вилити в неї тісто для шарлотки.

Форма для випікання підійде будь-яка. І яблука ви можете обрати ті, які вам до вподоби.

Шарлотка з яблуками

Інгредієнти:

три яйця;

1 склянка цукру;

1 склянка борошна;

по ½ ч.л. соди і оцту;

три яблука;

кориця.

Збийте яйця з цукром. Додайте борошно і соду з оцтом та перемішайте. Яблука поріжте середніми кубиками і посипте їх корицею. Додайте яблука до тіста, гарно перемішайте і вилийте суміш у форму для випікання (змащену маслом і присипану борошном).

Духовку нагрійте до 180 градусів і випікайте пиріг одну годину, перевіряючи готовність зубочисткою.

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