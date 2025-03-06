Найсмачніша шарлотка з яблуками і корицею: простий рецепт випічки
Шарлотка з яблуками готується дуже легко з простих інгредієнтів.
Класична шарлотка з яблуками і корицею готується просто, а з'їдається швидко. Бісквітне тісто виходить ніжне і м’яке та просто тане в роті, а яблука і кориця після випікання стають ще ароматнішими. Рецептом поділились на сайті The Saporito.
Цей пиріг з яблуками не вимагає особливих кулінарних навичок. Тільки краще дотримуватись кількох порад:
Яйця повинні бути кімнатної температури (витягніть їх з холодильника принаймні за 15 хвилин до приготування пирога).
Кількість кориці в цьому рецепті залежить від ваших вподобань.
Оцет потрібно обов’язково додати для того, щоб погасити соду. Можете замінити його лимонним соком.
Не забудьте змастити форму для випікання маслом і присипати борошном перед тим, як вилити в неї тісто для шарлотки.
Форма для випікання підійде будь-яка. І яблука ви можете обрати ті, які вам до вподоби.
Шарлотка з яблуками
Інгредієнти:
- три яйця;
- 1 склянка цукру;
- 1 склянка борошна;
- по ½ ч.л. соди і оцту;
- три яблука;
- кориця.
Збийте яйця з цукром. Додайте борошно і соду з оцтом та перемішайте. Яблука поріжте середніми кубиками і посипте їх корицею. Додайте яблука до тіста, гарно перемішайте і вилийте суміш у форму для випікання (змащену маслом і присипану борошном).
Духовку нагрійте до 180 градусів і випікайте пиріг одну годину, перевіряючи готовність зубочисткою.
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