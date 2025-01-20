Ананасовий перевернутий пиріг: рецепт улюбленої американської випічки
Ананасовий перевернутий пиріг — це класика американської випічки. Такий пиріг готують уже сто років.
Ананасовий пиріг готують у США з 1920-х. Дві перші публікації цього рецепта були знайдені в благодійній кулінарній книзі 1924 року в Сіетлі під назвою Pineapple Glacé і в жіночому журналі 1925 року в рекламі борошна Gold Medal. До рецепта входять консервовані ананаси та вишні мараскіно. Рецептом поділилися на сайті The Kitchn.
Ананасовий перевернутий пиріг
Інгредієнти:
- несолоне вершкове масло — 60 г;
- коричневий тростинний цукор — 100 г;
- консервований ананас — 10 скибочок;
- вишня для коктейлів — 20 шт.
Для тіста:
- борошно — 180 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- харчова сода — ¼ ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- вершкове масло — 85 г;
- цукор — 150 г;
- яєчний білок — 2 шт;
- сметана — 80 г;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.;
- ананасовий сік — 60 мл;
- молоко 2,5% — 30 мл.
Розігрійте духовку до 180°C. Налийте 1/4 склянки розтопленого вершкового масла у форму для пирога. Глибина має бути понад 5 см.
Рівномірно посипте масло коричневим цукром. Промокніть ананаси від зайвої рідини паперовим рушником. Викладіть кругляші ананаса на коричневий цукор і в серединку викладіть вишеньки.
Розріжте навпіл три кільця ананаса і також розкладіть їх по краях форми. Поки ви готуєте тісто для пирога, поставте форму в холодильник на кілька хвилин.
Збийте разом борошно для торта, розпушувач, соду і сіль. Відставте в сторону. Збийте міксером вершкове масло до однорідної кремоподібної консистенції. Це займе близько хвилини. Додайте цукор і збивайте ще хвилину.
На високій швидкості збийте яєчні білки до однорідної маси, потім додайте сметану і ванільний екстракт. Додайте сухі інгредієнти до вологих. Увімкніть міксер на низьку швидкість і, поки він працює, повільно вливайте ананасовий сік і молоко. Перемішайте і збийте все добре. У вас має вийти трохи густе тісто. Дістаньте форму з ананасами з холодильника. Вилийте і рівномірно розподіліть тісто поверх.
Випікайте пиріг близько 50 хвилин, накривши пиріг фольгою в середині випікання. Пиріг готовий, коли зубочистка, вставлена в центр пирога, виходить переважно чистою.
Вийміть пиріг із духовки й остудіть близько 20 хвилин. І переверніть на сервірувальну тарілку.
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