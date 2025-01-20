Ананасовий перевернутий пиріг: рецепт улюбленої американської випічки

Ананасовий перевернутий пиріг — це класика американської випічки. Такий пиріг готують уже сто років.

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Ананасовий пиріг готують у США з 1920-х. Дві перші публікації цього рецепта були знайдені в благодійній кулінарній книзі 1924 року в Сіетлі під назвою Pineapple Glacé і в жіночому журналі 1925 року в рекламі борошна Gold Medal. До рецепта входять консервовані ананаси та вишні мараскіно. Рецептом поділилися на сайті The Kitchn.

Ананасовий перевернутий пиріг

Інгредієнти:

несолоне вершкове масло — 60 г;

коричневий тростинний цукор — 100 г;

консервований ананас — 10 скибочок;

вишня для коктейлів — 20 шт.

Для тіста:

борошно — 180 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

харчова сода — ¼ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

вершкове масло — 85 г;

цукор — 150 г;

яєчний білок — 2 шт;

сметана — 80 г;

ванільний екстракт — 1 ч. л.;

ананасовий сік — 60 мл;

молоко 2,5% — 30 мл.

Розігрійте духовку до 180°C. Налийте 1/4 склянки розтопленого вершкового масла у форму для пирога. Глибина має бути понад 5 см.

Рівномірно посипте масло коричневим цукром. Промокніть ананаси від зайвої рідини паперовим рушником. Викладіть кругляші ананаса на коричневий цукор і в серединку викладіть вишеньки.

Розріжте навпіл три кільця ананаса і також розкладіть їх по краях форми. Поки ви готуєте тісто для пирога, поставте форму в холодильник на кілька хвилин.

Збийте разом борошно для торта, розпушувач, соду і сіль. Відставте в сторону. Збийте міксером вершкове масло до однорідної кремоподібної консистенції. Це займе близько хвилини. Додайте цукор і збивайте ще хвилину.

На високій швидкості збийте яєчні білки до однорідної маси, потім додайте сметану і ванільний екстракт. Додайте сухі інгредієнти до вологих. Увімкніть міксер на низьку швидкість і, поки він працює, повільно вливайте ананасовий сік і молоко. Перемішайте і збийте все добре. У вас має вийти трохи густе тісто. Дістаньте форму з ананасами з холодильника. Вилийте і рівномірно розподіліть тісто поверх.

Випікайте пиріг близько 50 хвилин, накривши пиріг фольгою в середині випікання. Пиріг готовий, коли зубочистка, вставлена в центр пирога, виходить переважно чистою.

Вийміть пиріг із духовки й остудіть близько 20 хвилин. І переверніть на сервірувальну тарілку.

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