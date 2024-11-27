Можна приготувати на святковий стіл: рецепт пирога з лимоном
Смачний пиріг із кисло-солодкою начинкою стане чудовим завершенням трапези.
Пиріг із лимоном — чудова випічка на десерт. У ньому чудово поєднуються здобне тісто і кислинка в начинці. Такий пиріг можна взяти з собою на роботу або на пікнік. Лимони для пирога вибирайте стиглі та з яскравою жовтою шкіркою. Фокус розповість, як приготувати такий пиріг.
Лимонний пиріг
Інгредієнти:
- 300 г вершкового масла;
- 3 склянки борошна;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- 1 яйце.
Для начинки:
- 2 великих лимони;
- 75 г вершкового масла;
- 1 склянка цукру;
- 1 велике яйце.
Щоб приготувати начинку, ретельно помийте лимони щіткою і покладіть цілими в слабо киплячу воду. Варіть 5-7 хвилин, а потім дістаньте й остудіть. Потім натріть на тертці або наріжте шматочками і подрібніть у блендері. Обов'язково видаліть усі кісточки, щоб начинка не гірчила.
Розтопіть вершкове масло й остудіть. Змішайте лимонну масу зі збитим яйцем, маслом і цукром.
Щоб приготувати тісто, наріжте холодне масло невеликими шматочками. Насипте на робочу поверхню борошно гіркою, на нього викладіть вершкове масло і розітріть руками в крихту.
Замісіть тісто, підливаючи рослинну олію і приблизно 0,5 склянки крижаної води. Зберіть тісто в кулю, розділіть на 2 нерівні частини, загорніть у плівку і покладіть у холодильник на 30 хв.
Застеліть деко папером для випічки. Розкачайте обидва шматки тіста в пласти. Більший пласт викладіть на папір, викладіть начинку так, щоб залишалися вільними краї шириною приблизно 1,5 см.
Покладіть на начинку другий пласт тіста і защипніть краї, щоб начинка не витікала. Змастіть тісто збитим яйцем і наколіть виделкою, щоб виходила пара. Випікайте за 180 °С до рум'яної скоринки, приблизно 40 хвилин.
Перед тим, як подавати, дайте пирогу повністю охолонути, наріжте квадратиками і можете прикрасити м'ятою.
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