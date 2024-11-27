Можно приготовить на праздничный стол: рецепт пирога с лимоном

Вкусный пирог с кисло-сладкой начинкой станет прекрасным завершением трапезы.

Пирог с лимоном – отличная выпечка на десерт. В нем отлично сочетаются сдобное тесто и кислинка в начинке. Такой пирог можно взять с собой на работу, или на пикник. Лимоны для пирога выбирайте спелые и с яркой желтой кожурой. Фокус расскажет, как приготовить такой пирог.

Лимонный пирог

Ингредиенты:

300 г сливочного масла;

3 стакана муки;

3 ст. л. растительного масла;

1 яйцо.

Для начинки:

2 крупных лимона;

75 г сливочного масла;

1 стакан сахара;

1 крупное яйцо.

Чтобы приготовить начинку, тщательно помойте лимоны щеткой и положите целиком в слабо кипящую воду. Варите 5–7 минут, а потом достаньте и остудите. Затем натрите на терке или нарежьте кусочками и измельчите в блендере. Обязательно удалите все косточки, чтобы начинка не горчила.

Растопите сливочное масло и остудите. Смешайте лимонную массу с взбитым яйцом, маслом и сахаром.

Чтобы приготовить тесто, нарежьте холодное масло небольшими кусочками. Насыпьте на рабочую поверхность муку горкой, на нее выложите сливочное масло и разотрите руками в крошку.

Замесите тесто, подливая растительное масло и примерно 0,5 стакана ледяной воды. Соберите тесто в шар, разделите на 2 неравные части, заверните в пленку и положите в холодильник на 30 мин.

Застелите противень бумагой для выпечки. Раскатайте оба куска теста в пласты. Больший пласт выложите на бумагу, выложите начинку так, чтобы оставались свободными края шириной примерно 1,5 см.

Уложите на начинку второй пласт теста и защипните края, чтобы начинка не вытекала. Смажьте тесто взбитым яйцом и наколите вилкой, чтобы выходил пар. Выпекайте при 180 °С до румяной корочки, примерно 40 минут.

Перед тем, как подавать, дайте пирогу полностью остыть, нарежьте квадратиками и можете украсить мятой.

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