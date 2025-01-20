Ананасовый перевернутый пирог: рецепт любимой американской выпечки
Ананасовый перевернутый пирог — это классика американской выпечки. Такой пирог готовят уже сто лет.
Ананасовый пирог готовят в США с 1920-х. Две первые публикации этого рецепта были найдены в благотворительной кулинарной книге 1924 года в Сиэтле под названием Pineapple Glacé и в женском журнале 1925 года в рекламе муки Gold Medal. В рецепт входят консервированные ананасы и вишни мараскино. Рецептом поделились на сайте The Kitchn.
Ананасовый перевернутый пирог
Ингредиенты:
- несоленое сливочное масло — 60 г;
- коричневый тростниковый сахар — 100 г;
- консервированный ананас — 10 ломтиков;
- вишня для коктейлей — 20 шт.
Для теста:
- мука — 180 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- пищевая сода — ¼ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- сливочное масло — 85 г;
- сахар — 150 г;
- яичный белок — 2 шт;
- сметана — 80 г;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- ананасовый сок — 60 мл;
- молоко 2,5% — 30 мл.
Разогрейте духовку до 180°C. Налейте 1/4 стакана растопленного сливочного масла в форму для пирога. Глубина должна быть более 5 см.
Равномерно посыпьте масло коричневым сахаром. Промокните ананасы от лишней жидкости бумажным полотенцем. Выложите кругляши ананаса на коричневый сахар и в серединку выложите вишенки.
Разрежьте пополам три кольца ананаса и также разложите их по краям формы. Пока вы готовите тесто для пирога, поставьте форму в холодильник на несколько минут.
Взбейте вместе муку для торта, разрыхлитель, соду и соль. Отставьте в сторону. Взбейте миксером сливочное масло до однородной кремообразной консистенции. Это займет около минуты. Добавьте сахар и взбивайте еще минуту.
На высокой скорости взбейте яичные белки до однородной массы, затем добавьте сметану и ванильный экстракт. Добавьте сухие ингредиенты к влажным. Включите миксер на низкую скорость и, пока он работает, медленно вливайте ананасовый сок и молоко. Перемешайте и взбейте все хорошо. У вас должно получиться немного густое тесто. Достаньте форму с ананасами из холодильника. Вылейте и равномерно распределите тесто поверх.
Выпекайте пирог около 50 минут, накрыв пирог фольгой в середине выпекания. Пирог готов, когда зубочистка, вставленная в центр пирога, выходит преимущественно чистой.
Выньте пирог из духовки и остудите около 20 минут. И переверните на сервировочную тарелку.
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