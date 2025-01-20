Ананасовый перевернутый пирог: рецепт любимой американской выпечки

Ананасовый перевернутый пирог — это классика американской выпечки. Такой пирог готовят уже сто лет.

Related video

Ананасовый пирог готовят в США с 1920-х. Две первые публикации этого рецепта были найдены в благотворительной кулинарной книге 1924 года в Сиэтле под названием Pineapple Glacé и в женском журнале 1925 года в рекламе муки Gold Medal. В рецепт входят консервированные ананасы и вишни мараскино. Рецептом поделились на сайте The Kitchn.

Ананасовый перевернутый пирог

Ингредиенты:

несоленое сливочное масло — 60 г;

коричневый тростниковый сахар — 100 г;

консервированный ананас — 10 ломтиков;

вишня для коктейлей — 20 шт.

Для теста:

мука — 180 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

пищевая сода — ¼ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

сливочное масло — 85 г;

сахар — 150 г;

яичный белок — 2 шт;

сметана — 80 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

ананасовый сок — 60 мл;

молоко 2,5% — 30 мл.

Разогрейте духовку до 180°C. Налейте 1/4 стакана растопленного сливочного масла в форму для пирога. Глубина должна быть более 5 см.

Равномерно посыпьте масло коричневым сахаром. Промокните ананасы от лишней жидкости бумажным полотенцем. Выложите кругляши ананаса на коричневый сахар и в серединку выложите вишенки.

Разрежьте пополам три кольца ананаса и также разложите их по краям формы. Пока вы готовите тесто для пирога, поставьте форму в холодильник на несколько минут.

Взбейте вместе муку для торта, разрыхлитель, соду и соль. Отставьте в сторону. Взбейте миксером сливочное масло до однородной кремообразной консистенции. Это займет около минуты. Добавьте сахар и взбивайте еще минуту.

На высокой скорости взбейте яичные белки до однородной массы, затем добавьте сметану и ванильный экстракт. Добавьте сухие ингредиенты к влажным. Включите миксер на низкую скорость и, пока он работает, медленно вливайте ананасовый сок и молоко. Перемешайте и взбейте все хорошо. У вас должно получиться немного густое тесто. Достаньте форму с ананасами из холодильника. Вылейте и равномерно распределите тесто поверх.

Выпекайте пирог около 50 минут, накрыв пирог фольгой в середине выпекания. Пирог готов, когда зубочистка, вставленная в центр пирога, выходит преимущественно чистой.

Выньте пирог из духовки и остудите около 20 минут. И переверните на сервировочную тарелку.

Читайте также:

Французский яблочный пирог: рецепт самой нежной выпечки к чаю

Сырный пирог Ostkaka: рецепт вкуснейшего шведского чизкейка

Можно приготовить на праздничный стол: рецепт пирога с лимоном