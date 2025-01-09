Сырный пирог Ostkaka: рецепт вкуснейшего шведского чизкейка

Популярный шведский десерт принято называть сырной лепешкой, или сырным пирогом, хотя он больше напоминает чизкейк.

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Шведская кухня была популяризирована Астрид Линдгрен. И если вам нравятся ее книжки, то стоит попробовать и классический шведский десерт Ostkaka. Буквальный перевод таков: ost — это "сыр", а kaka — "пирог". По-английски получается cheesecake, и "осткаку" действительно можно назвать чизкейком по-шведски. Рецептом поделились на сайте Koket.

Интересно, но с 2004 года в Швеции отмечается Национальный день сырных пирогов — 14 ноября. На этот день также приходится день рождения Астрид Линдгрен.

Шведский чизкейк едят в теплым. Можно подать к чизкейку любимое варенье и взбитые сливки.

Смоландский сырный пирог (Småländsk ostkaka)

Ингредиенты:

400 г творожного сыра (зерненого творога);

100 мл жирных сливок;

3 яйца;

75 г сахара;

щепотка соли;

50 г очищенного молотого миндаля;

1 ч. л. ванильного экстракта или пакетик ванильного сахара.

Зерненый творог немного пробейте блендером. По одному добавьте остальные ингредиенты, размешивая до однородности. Форму смажьте сливочным маслом, посыпьте мукой, или молотым миндалем. Духовку разогрейте до 170 °C.

Вылейте творожную смесь в форму и поставьте в духовку. Выпекайте порядка 45 минут или пока смесь не застынет, а поверхность лепешки не зарумянится. Дайте чуть остыть и подавайте.

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