Рулет из лаваша с банановой начинкой: как приготовить вкусный десерт
Если в будний день нет времени возиться с тестом, то можно приготовить простейший рулет из лаваша.
Сладкие домашние рулеты — прекрасный вариант выпечки для семейного чаепития. Этот рецепт хорош тем, что не нужно возиться с тестом. Прелесть этой выпечки в том, что сладкие рулеты можно готовить каждый день. Пеките рулеты с удовольствием и ешьте с наслаждением. Фокус расскажет, как его приготовить.
Сладкий рулет из лаваша
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 1 лист;
- творог 9–18% — 500 г;
- бананы — 2 шт.;
- изюм — 150 г;
- сахар — 100 г;
- три яйца;
- ванильный экстракт — 1 ч. л.
Для заливки:
- сметана — 3 ст. л.;
- одно яйцо;
- сахар — 1 ст. л.
Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом длинную прямоугольную форму для кекса.
Приготовьте начинку. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог и ванильный экстракт и перемешайте до однородности.
Очистите бананы и нарежьте маленькими кусочками. Добавьте бананы и изюм в творожную начинку, перемешайте.
Равномерно распределите начинку по лавашу, оставляя свободными 1 см по краям. Подверните боковые стороны внутрь и сверните плотный рулет. Переложите рулет в форму.
Приготовьте заливку. Смешайте сметану с яйцом и сахаром в миске и взбейте до однородности. Полейте рулет получившейся заливкой.
Поставьте рулет в духовку и выпекайте 30–35 минут, до румяной корочки. Перед подачей полностью остудите и украсьте по своему желанию.
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