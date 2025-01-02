Рулет из лаваша с банановой начинкой: как приготовить вкусный десерт

Если в будний день нет времени возиться с тестом, то можно приготовить простейший рулет из лаваша.

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Сладкие домашние рулеты — прекрасный вариант выпечки для семейного чаепития. Этот рецепт хорош тем, что не нужно возиться с тестом. Прелесть этой выпечки в том, что сладкие рулеты можно готовить каждый день. Пеките рулеты с удовольствием и ешьте с наслаждением. Фокус расскажет, как его приготовить.

Сладкий рулет из лаваша

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 лист;

творог 9–18% — 500 г;

бананы — 2 шт.;

изюм — 150 г;

сахар — 100 г;

три яйца;

ванильный экстракт — 1 ч. л.

Для заливки:

сметана — 3 ст. л.;

одно яйцо;

сахар — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 °С. Смажьте маслом длинную прямоугольную форму для кекса.

Приготовьте начинку. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог и ванильный экстракт и перемешайте до однородности.

Очистите бананы и нарежьте маленькими кусочками. Добавьте бананы и изюм в творожную начинку, перемешайте.

Равномерно распределите начинку по лавашу, оставляя свободными 1 см по краям. Подверните боковые стороны внутрь и сверните плотный рулет. Переложите рулет в форму.

Приготовьте заливку. Смешайте сметану с яйцом и сахаром в миске и взбейте до однородности.­ Полейте рулет получившейся заливкой.

Поставьте рулет в духовку и выпекайте 30–35 минут, до румяной корочки. Перед подачей полностью остудите и украсьте по своему желанию.

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