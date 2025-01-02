Рулет із лаваша з банановою начинкою: як приготувати смачний десерт
Якщо в будній день немає часу возитися з тістом, то можна приготувати найпростіший рулет із лаваша.
Солодкі домашні рулети — прекрасний варіант випічки для сімейного чаювання. Цей рецепт гарний тим, що не потрібно возитися з тістом. Принадність цієї випічки в тому, що солодкі рулети можна готувати щодня. Печіть рулети із задоволенням і їжте з насолодою. Фокус розповість, як його приготувати.
Солодкий рулет із лаваша
Інгредієнти:
- тонкий лаваш — 1 лист;
- сир 9-18% — 500 г;
- банани — 2 шт;
- родзинки — 150 г;
- цукор — 100 г;
- три яйця;
- ванільний екстракт — 1 ч. л.
Для заливки:
- сметана — 3 ст. л;
- одне яйце;
- цукор — 1 ст. л.
Розігрійте духовку до 180 °С. Змастіть маслом довгу прямокутну форму для кексу.
Приготуйте начинку. Збийте яйця з цукром, додайте сир і ванільний екстракт і перемішайте до однорідності.
Очистіть банани та наріжте маленькими шматочками. Додайте банани та родзинки в сирну начинку, перемішайте.
Рівномірно розподіліть начинку по лавашу, залишаючи вільними 1 см по краях. Підверніть бічні сторони всередину і скрутіть щільний рулет. Перекладіть рулет у форму.
Приготуйте заливку. Змішайте сметану з яйцем і цукром у мисці та збийте до однорідності. Полийте рулет отриманою заливкою.
Поставте рулет у духовку і випікайте 30-35 хвилин, до рум'яної скоринки. Перед подачею повністю остудіть і прикрасьте за своїм бажанням.
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