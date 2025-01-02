Рулет із лаваша з банановою начинкою: як приготувати смачний десерт

Якщо в будній день немає часу возитися з тістом, то можна приготувати найпростіший рулет із лаваша.

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Солодкі домашні рулети — прекрасний варіант випічки для сімейного чаювання. Цей рецепт гарний тим, що не потрібно возитися з тістом. Принадність цієї випічки в тому, що солодкі рулети можна готувати щодня. Печіть рулети із задоволенням і їжте з насолодою. Фокус розповість, як його приготувати.

Солодкий рулет із лаваша

Інгредієнти:

тонкий лаваш — 1 лист;

сир 9-18% — 500 г;

банани — 2 шт;

родзинки — 150 г;

цукор — 100 г;

три яйця;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Для заливки:

сметана — 3 ст. л;

одне яйце;

цукор — 1 ст. л.

Розігрійте духовку до 180 °С. Змастіть маслом довгу прямокутну форму для кексу.

Приготуйте начинку. Збийте яйця з цукром, додайте сир і ванільний екстракт і перемішайте до однорідності.

Очистіть банани та наріжте маленькими шматочками. Додайте банани та родзинки в сирну начинку, перемішайте.

Рівномірно розподіліть начинку по лавашу, залишаючи вільними 1 см по краях. Підверніть бічні сторони всередину і скрутіть щільний рулет. Перекладіть рулет у форму.

Приготуйте заливку. Змішайте сметану з яйцем і цукром у мисці та збийте до однорідності. Полийте рулет отриманою заливкою.

Поставте рулет у духовку і випікайте 30-35 хвилин, до рум'яної скоринки. Перед подачею повністю остудіть і прикрасьте за своїм бажанням.

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