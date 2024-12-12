Нежные и сладкие: рецепт вкуснейших эклеров
Для эклеров лучше готовить двойную порцию крема. Так они будут вкуснее.
Эклеры (или профитроли) со вкусной кремовой начинкой – десерт, любимый многими из детства. Своим рецептом приготовления этого лакомства поделилась кулинарный блогер Кристин Азизян. Попробуйте и вы сделать это невероятно вкусное лакомство!
Эклеры
Ингредиенты:
- вода – 200 мл;
- сливочное масло – 100 гр;
- мука – 200 гр;
- яйца – 5 крупных.
Для заварного крема:
- сахар – 1 стакан;
- яйцо – 1 шт;
- молоко – 200 мл;
- мука – 1 ст. л;
- сливочое масло – 100 гр;
- ванилин.
Способ приготовления:
Сначала готовим тесто. В кипящую воду добавить масло, довести до кипения, добавить муку и быстро перемешивать до образования однородной массы. Снять с плиты и по одному добавить яйца, постоянно перемешивая. На противне сформировать эклеры и отправить в духовку на 220 градусов до готовности. Получается приблизительно 21-22 эклера такого размера как у меня. Их можно сделать поменьше, как профитроль, тогда количество будет больше. Когда они разрумянятся, выключите духовку и оставьте эклеры подсушится еще на 3-4 минутки. Тогда после того как остынут они не осядут и сохранят пышную, красивую форму.
Для крема взбить яйцо с сахаром, добавить муку и эту смесь влить подогретое молоко. Варить, постоянно помешивая до загустения (крем не должен быть жидким) и образования пузырьков. Снять с плиты , дать остыть и добавить мягкое масло и ванилин.
Порезать остывшие эклеры сбоку и заполнить кремом. При подаче посыпать сахарной пудрой.
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