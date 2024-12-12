Ніжні та солодкі: рецепт смачнючих еклерів

Для еклерів краще готувати подвійну порцію крему. Так вони будуть смачнішими.

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Еклери (або профітролі) зі смачною кремовою начинкою – десерт, улюблений багатьма з дитинства. Своїм рецептом приготування цих ласощів поділилася кулінарна блогерка Крістін Азізян. Спробуйте і ви зробити ці неймовірно смачні ласощі!

Еклери

Інгредієнти:

вода – 200 мл;

вершкове масло – 100 г;

борошно – 200 г;

яйця – 5 великих.

Для заварного крему:

цукор – 1 склянка;

яйце – 1 шт;

молоко – 200 мл;

борошно – 1 ст. л;

вершкове масло – 100 г;

ванілін.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо тісто. У киплячу воду додати олію, довести до кипіння, додати борошно і швидко перемішувати до утворення однорідної маси. Зняти з плити і по одному додати яйця, постійно перемішуючи. На деку сформувати еклери і відправити в духовку на 220 градусів до готовності. Виходить приблизно 21-22 еклери такого розміру як у мене. Їх можна зробити меншими, як профітроль, тоді кількість буде більшою. Коли вони розрум'яняться, вимкніть духовку і залиште еклери підсушиться ще на 3-4 хвилинки. Тоді після того як охолонуть вони не осядуть і збережуть пишну, красиву форму.

Для крему збити яйце з цукром, додати борошно і цю суміш влити підігріте молоко. Варити, постійно помішуючи, до загустіння (крем не має бути рідким) і утворення бульбашок. Зняти з плити, дати охолонути і додати м'яке масло та ванілін.

Порізати остиглі еклери збоку і заповнити кремом. При подачі посипати цукровою пудрою.

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