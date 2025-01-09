Сирний пиріг Ostkaka: рецепт смачного шведського чізкейка

Популярний шведський десерт заведено називати сирним коржем, або сирним пирогом, хоча він більше нагадує чизкейк.

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Шведська кухня була популяризована Астрід Ліндгрен. І якщо вам подобаються її книжки, то варто спробувати і класичний шведський десерт Ostkaka. Буквальний переклад такий: ost — це "сир", а kaka — "пиріг". Англійською виходить cheesecake, і "осткаку" справді можна назвати чизкейком по-шведськи. Рецептом поділилися на сайті Koket.

Цікаво, але з 2004 року у Швеції відзначається Національний день сирних пирогів — 14 листопада. На цей день також припадає день народження Астрід Ліндгрен.

Шведський чізкейк їдять теплим. Можна подати до чізкейка улюблене варення та збиті вершки.

Смоландський сирний пиріг (Småländsk ostkaka)

Інгредієнти:

400 г сирного сиру (зернистого сиру);

100 мл жирних вершків;

3 яйця;

75 г цукру;

дрібка солі;

50 г очищеного меленого мигдалю;

1 ч. л. ванільного екстракту або пакетик ванільного цукру.

Зернистий сир трохи пробийте блендером. По одному додайте решту інгредієнтів, розмішуючи до однорідності. Форму змастіть вершковим маслом, посипте борошном, або меленим мигдалем. Духовку розігрійте до 170 °C.

Вилийте сирну суміш у форму і поставте в духовку. Випікайте близько 45 хвилин або поки суміш не застигне, а поверхня коржа не зарум'яниться. Дайте трохи охолонути і подавайте.

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