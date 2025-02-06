Ніжна і смачна випічка: рецепт сирного пирога з яблуками

Такий пиріг просто готується і його головна перевага — багато начинки.

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Пиріг із яблуками, кисломолочним сиром і лимонним смаком — це дуже смачний десерт. І його просто приготувати. У такий пиріг не додають вершкове масло, тільки сир і невелику кількість рослинної олії. Рецептом поділилися на сайті Kwestia Smaku.

Сирний пиріг із яблуками

Інгредієнти:

250 г кисломолочного сиру;

4 яйця;

4 великих яблука;

1 лимон (сік і цедра);

150 г цукру (3/4 склянки);

1 упаковка ванільного цукру;

60 мл (1/4 склянки) рослинної олії;

150 г пшеничного борошна;

50 г картопляного борошна (крохмалю);

3 чайні ложки розпушувача;

цукрова пудра для прикрашання.

Заздалегідь дістаньте яйця і сир із холодильника і нагрійте до кімнатної температури. Викладіть сир на тарілку і розімніть його виделкою.

Розріжте яблука на четвертинки, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте часточками. Покладіть у миску, змішайте з лимонним соком і тертою цедрою (натріть тільки зовнішню, жовту частину).

Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для випічки діаметром 23 см застеліть папером для випічки, закрийте краї так, щоб папір звисав.

Розбийте яйця в миску, додайте цукор і збивайте до утворення легкої та повітряної маси протягом 5-7 хвилин, додавши наприкінці ванільний цукор. Додайте до збитих яєць кисломолочний сир і рослинну олію та перемішуйте (приблизно пів хвилини) на низькій швидкості міксера.

Змішайте пшеничне борошно з крохмалем і розпушувачем, потім додайте до збитої маси і перемішуйте на низькій швидкості міксера, поки інгредієнти не змішаються в однорідне тісто.

Додайте в суміш близько 2/3 яблук і перемішайте ложкою. Вилийте тісто у форму, розрівняйте поверхню, навколо розкладіть яблука, що залишилися, акуратно вдавлюючи їх у тісто.

Поставте в попередньо розігріту духовку і випікайте приблизно 45 хвилин (поки зубочистка, встромлена в деко, не буде сухою). Після випікання посипте цукровою пудрою.

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