Ніжна і смачна випічка: рецепт сирного пирога з яблуками
Такий пиріг просто готується і його головна перевага — багато начинки.
Пиріг із яблуками, кисломолочним сиром і лимонним смаком — це дуже смачний десерт. І його просто приготувати. У такий пиріг не додають вершкове масло, тільки сир і невелику кількість рослинної олії. Рецептом поділилися на сайті Kwestia Smaku.
Сирний пиріг із яблуками
Інгредієнти:
- 250 г кисломолочного сиру;
- 4 яйця;
- 4 великих яблука;
- 1 лимон (сік і цедра);
- 150 г цукру (3/4 склянки);
- 1 упаковка ванільного цукру;
- 60 мл (1/4 склянки) рослинної олії;
- 150 г пшеничного борошна;
- 50 г картопляного борошна (крохмалю);
- 3 чайні ложки розпушувача;
- цукрова пудра для прикрашання.
Заздалегідь дістаньте яйця і сир із холодильника і нагрійте до кімнатної температури. Викладіть сир на тарілку і розімніть його виделкою.
Розріжте яблука на четвертинки, очистіть від шкірки, видаліть серцевину і наріжте часточками. Покладіть у миску, змішайте з лимонним соком і тертою цедрою (натріть тільки зовнішню, жовту частину).
Розігрійте духовку до 200 градусів. Форму для випічки діаметром 23 см застеліть папером для випічки, закрийте краї так, щоб папір звисав.
Розбийте яйця в миску, додайте цукор і збивайте до утворення легкої та повітряної маси протягом 5-7 хвилин, додавши наприкінці ванільний цукор. Додайте до збитих яєць кисломолочний сир і рослинну олію та перемішуйте (приблизно пів хвилини) на низькій швидкості міксера.
Змішайте пшеничне борошно з крохмалем і розпушувачем, потім додайте до збитої маси і перемішуйте на низькій швидкості міксера, поки інгредієнти не змішаються в однорідне тісто.
Додайте в суміш близько 2/3 яблук і перемішайте ложкою. Вилийте тісто у форму, розрівняйте поверхню, навколо розкладіть яблука, що залишилися, акуратно вдавлюючи їх у тісто.
Поставте в попередньо розігріту духовку і випікайте приблизно 45 хвилин (поки зубочистка, встромлена в деко, не буде сухою). Після випікання посипте цукровою пудрою.
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