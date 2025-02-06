Нежная и вкусная выпечка: рецепт творожного пирога с яблоками

Такой пирог просто готовится и его главное достоинство – много начинки.

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Пирог с яблоками, творогом и лимонным вкусом – это очень вкусный десерт. И его просто приготовить. В такой пирог не добавляют сливочное масло, только творог и небольшое количество растительного масла. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.

Творожный пирог с яблоками

Ингредиенты:

250 г творога;

4 яйца;

4 крупных яблока;

1 лимон (сок и цедра);

150 г сахара (3/4 стакана);

1 упаковка ванильного сахара;

60 мл (1/4 стакана) растительного масла;

150 г пшеничной муки;

50 г картофельной муки (крахмала);

3 чайные ложки разрыхлителя;

сахарная пудра для украшения.

Заранее достаньте яйца и творог из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Выложите творог на тарелку и разомните его вилкой.

Разрежьте яблоки на четвертинки, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Положите в миску, смешайте с лимонным соком и тертой цедрой (натрите только внешнюю, желтую часть).

Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для выпечки диаметром 23 см застелите бумагой для выпечки, закройте края так, чтобы бумага свисала.

Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте до образования легкой и воздушной массы в течение 5–7 минут, добавив в конце ванильный сахар. Добавьте к взбитым яйцам творог и растительное масло и перемешивайте (примерно полминуты) на низкой скорости миксера.

Смешайте пшеничную муку с крахмалом и разрыхлителем, затем добавьте к взбитой массе и перемешивайте на низкой скорости миксера, пока ингредиенты не смешаются в однородное тесто.

Добавьте в смесь около 2/3 яблок и перемешайте ложкой. Вылейте тесто в форму, разровняйте поверхность, вокруг разложите оставшиеся яблоки, аккуратно вдавливая их в тесто.

Поставьте в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 45 минут (пока зубочистка, воткнутая в противень, не будет сухой). После выпечки посыпьте сахарной пудрой.

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