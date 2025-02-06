Нежная и вкусная выпечка: рецепт творожного пирога с яблоками
Такой пирог просто готовится и его главное достоинство – много начинки.
Пирог с яблоками, творогом и лимонным вкусом – это очень вкусный десерт. И его просто приготовить. В такой пирог не добавляют сливочное масло, только творог и небольшое количество растительного масла. Рецептом поделились на сайте Kwestia Smaku.
Творожный пирог с яблоками
Ингредиенты:
- 250 г творога;
- 4 яйца;
- 4 крупных яблока;
- 1 лимон (сок и цедра);
- 150 г сахара (3/4 стакана);
- 1 упаковка ванильного сахара;
- 60 мл (1/4 стакана) растительного масла;
- 150 г пшеничной муки;
- 50 г картофельной муки (крахмала);
- 3 чайные ложки разрыхлителя;
- сахарная пудра для украшения.
Заранее достаньте яйца и творог из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Выложите творог на тарелку и разомните его вилкой.
Разрежьте яблоки на четвертинки, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. Положите в миску, смешайте с лимонным соком и тертой цедрой (натрите только внешнюю, желтую часть).
Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для выпечки диаметром 23 см застелите бумагой для выпечки, закройте края так, чтобы бумага свисала.
Разбейте яйца в миску, добавьте сахар и взбивайте до образования легкой и воздушной массы в течение 5–7 минут, добавив в конце ванильный сахар. Добавьте к взбитым яйцам творог и растительное масло и перемешивайте (примерно полминуты) на низкой скорости миксера.
Смешайте пшеничную муку с крахмалом и разрыхлителем, затем добавьте к взбитой массе и перемешивайте на низкой скорости миксера, пока ингредиенты не смешаются в однородное тесто.
Добавьте в смесь около 2/3 яблок и перемешайте ложкой. Вылейте тесто в форму, разровняйте поверхность, вокруг разложите оставшиеся яблоки, аккуратно вдавливая их в тесто.
Поставьте в предварительно разогретую духовку и выпекайте примерно 45 минут (пока зубочистка, воткнутая в противень, не будет сухой). После выпечки посыпьте сахарной пудрой.
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