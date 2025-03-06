Самая вкусная шарлотка с яблоками и корицей: простой рецепт выпечки

Шарлотка с яблоками готовится очень легко из простых ингредиентов.

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Классическая шарлотка с яблоками и корицей готовится просто, а съедается быстро. Бисквитное тесто получается нежное и мягкое и просто тает во рту, а яблоки и корица после выпекания становятся еще ароматнее. Рецептом поделились на сайте The Saporito.

Этот пирог с яблоками не требует особых кулинарных навыков. Только лучше придерживаться нескольких советов:

Яйца должны быть комнатной температуры (вытащите их из холодильника по крайней мере за 15 минут до приготовления пирога).

Количество корицы в этом рецепте зависит от ваших предпочтений.

Уксус нужно обязательно добавить для того, чтобы погасить соду. Можете заменить его лимонным соком.

Не забудьте смазать форму для выпекания маслом и присыпать мукой перед тем, как вылить в нее тесто для шарлотки.

Форма для выпекания подойдет любая. И яблоки вы можете выбрать те, которые вам нравятся.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

три яйца;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

по ½ ч.л. соды и уксуса;

три яблока;

корица.

Взбейте яйца с сахаром. Добавьте муку и соду с уксусом и перемешайте. Яблоки порежьте средними кубиками и посыпьте их корицей. Добавьте яблоки к тесту, хорошо перемешайте и вылейте смесь в форму для выпекания (смазанную маслом и присыпанную мукой).

Духовку нагрейте до 180 градусов и выпекайте пирог один час, проверяя готовность зубочисткой.

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