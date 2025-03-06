Самая вкусная шарлотка с яблоками и корицей: простой рецепт выпечки
Шарлотка с яблоками готовится очень легко из простых ингредиентов.
Классическая шарлотка с яблоками и корицей готовится просто, а съедается быстро. Бисквитное тесто получается нежное и мягкое и просто тает во рту, а яблоки и корица после выпекания становятся еще ароматнее. Рецептом поделились на сайте The Saporito.
Этот пирог с яблоками не требует особых кулинарных навыков. Только лучше придерживаться нескольких советов:
Яйца должны быть комнатной температуры (вытащите их из холодильника по крайней мере за 15 минут до приготовления пирога).
Количество корицы в этом рецепте зависит от ваших предпочтений.
Уксус нужно обязательно добавить для того, чтобы погасить соду. Можете заменить его лимонным соком.
Не забудьте смазать форму для выпекания маслом и присыпать мукой перед тем, как вылить в нее тесто для шарлотки.
Форма для выпекания подойдет любая. И яблоки вы можете выбрать те, которые вам нравятся.
Шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- три яйца;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан муки;
- по ½ ч.л. соды и уксуса;
- три яблока;
- корица.
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте муку и соду с уксусом и перемешайте. Яблоки порежьте средними кубиками и посыпьте их корицей. Добавьте яблоки к тесту, хорошо перемешайте и вылейте смесь в форму для выпекания (смазанную маслом и присыпанную мукой).
Духовку нагрейте до 180 градусов и выпекайте пирог один час, проверяя готовность зубочисткой.
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